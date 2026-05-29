아이들 안전 위협하는 선거 후보자 홍보 현수막…스쿨존마다 난립으로 ‘몸살’

지난 26일 찾아간 오전 종로구 가회동의 한 초등학교 앞 교차로. ‘어린이보호구역’(스쿨존)이 적힌 노란 전신주 사이 걸린 형형색색의 지방선거 현수막들이 펄럭였다.

“여기서는 잘 안 보여요”

등교하던 이모양(9)이 후보자 홍보 현수막에 가려진 건너편 신호등을 손가락으로 가리키며 말했다. 함께 걷던 박모군(10)과 이모군(10)이 고개를 쑥 내밀며 “맞아” “안 보여서 답답해”라고 거들었다. 학부모 장은혜씨(43)는 “아이 키만한 높이에 걸린 현수막들이 아이들의 시야를 차단하고 있다”며 “아이들은 주의력이 낮아 사방을 살피지 않고 뛰어가는 경우가 있어 낮게 설치된 현수막은 더 위험할 것 같다”고 말했다.

관악구 봉천동의 한 초등학교 앞 스쿨존은 더 심각했다. 사거리 한편에만 현수막이 서너 개씩 걸린 건 물론 총 19개의 현수막이 사방을 뒤덮고 있었다. 이곳 역시 사거리 중 세 곳은 현수막이 바닥에서부터 불과 1m 높이로 설치됐다. 늦은 시간까지 현수막을 점검하던 한국옥외광고협회 관계자는 맨 아래 걸린 후보자 홍보 현수막을 내려다보며 “이런 게 문제”라며 혀를 찼다.

6.3 지방선거의 공식 선거 운동기간이 시작되면서 스쿨존에 난립하는 후보자 홍보 현수막이 어린이의 안전을 위협하고 있다. 현수막이 많게는 서너 개씩 걸리면서 시야를 차단하는 건 물론 어린이들이 낮게 걸린 현수막 끈에 걸려 다칠 우려가 커져서다. 지난 4월 경기 포천시에서는 횡단보도를 건너던 초등학생이 낮게 설치된 불법 현수막 고정줄에 목이 걸려 실신하기도 했다.

선거 후보자 홍보 현수막은 일반 현수막과 달리 설치 장소 및 높이에서 제한을 받지 않는다는 점이 문제다. 일반 현수막은 옥외광고물법상 보행자 안전과 운전자 시야 확보를 위해 어린이보호구역과 교차로, 횡단보도 주변에 설치해서는 안 된다. 현수막의 아랫부분 높이도 2.5m 이상이 되도록 설치해야 한다.

후보자 홍보 현수막은 공직선거법을 따르는데, 이 법에는 현수막 관련 장소 및 높이제한이 없다. 선관위 관계자는 “아직까진 현행 공직선거법으로 스쿨존 내 후보자 홍보 현수막 설치를 제한하기 어렵다”며 “선거 기간이 짧다 보니 선거운동을 최대한 보장하려다 보니 생긴 결과”라고 설명했다.

후보자 홍보 현수막에 대한 규제도 예외 없이 강화해야 한다는 목소리가 나온다. 김정덕 ‘정치하는 엄마들’ 활동가는 “현수막이 걸려 있으면 어린이 보행자를 포함해 운전자의 시야도 방해된다”며 “어린이보호구역 등에서 무분별하게 낮은 높이로 현수막을 설치하지 않도록 규제를 강화해야 한다”고 말했다.