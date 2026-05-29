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본문 요약

우원식 국회의장과 여야 지도부가 6·3지방선거 사전투표 첫날인 29일 한 표를 행사한다.

정청래 더불어민주당 대표는 오전 7시40분 지역구인 서울 마포구 성산2동 주민센터에서, 한병도 원내대표는 오후 3시 전북 남원시 도통동 게이트볼장에 마련된 사전투표소에서 각각 투표한다.

장동혁 국민의힘 대표는 사전투표 대신 본투표에 참여한다.

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우원식·여야 지도부 사전투표 첫날 투표···장동혁은 불참, 왜?

입력 2026.05.29 07:15

전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 지난 28일 서울 서대문구 신촌동사전투표소에서 관계자들이 투표소를 점검하고 있다. 정효진 기자

전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 지난 28일 서울 서대문구 신촌동사전투표소에서 관계자들이 투표소를 점검하고 있다. 정효진 기자

우원식 국회의장과 여야 지도부가 6·3지방선거 사전투표 첫날인 29일 한 표를 행사한다. 사전투표 폐지론자인 장동혁 국민의힘 대표는 사전투표 대신 본투표에 참여한다.

우 의장은 임기 종료일이기도 한 이날 오전 9시30분 공관 소재지인 서울 용산구 한남동 주민센터에서 사전투표를 한다.

정청래 더불어민주당 대표는 오전 7시40분 지역구인 서울 마포구 성산2동 주민센터에서, 한병도 원내대표는 오후 3시 전북 남원시 도통동 게이트볼장에 마련된 사전투표소에서 각각 투표한다.

장동혁 국민의힘 대표는 사전투표 대신 본투표에 참여한다. 장 대표는 지난해 3월 사전투표제 폐지를 뼈대로 하는 공직선거법 개정안을 대표 발의했다. 지난 2월28일에는 “선거 부정이 개입할 여지를 차단하기 위해 선거 시스템의 재설계가 필요하다”고 말한 바 있다.

국민의힘 지도부 중에는 정점식 공동선대위원장이 이날 오전 10시 경남 통영 광도죽림이동민원실에서 한 표를 던진다. 송언석 국민의힘 공동선대위원장은 오는 30일 경북 김천에서 사전투표에 참여한다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 대표는 이날 오전 9시30분 평택 안중읍 사전투표소에서 선거대책위원장, 고문단과 함께 사전투표한다. 같은 지역에 출마한 김재연 진보당 상임대표는 오전 10시 평택 고덕동 행정복지센터에서 투표한다.

이준석 개혁신당 대표는 오전 9시 지역구인 경기 화성시 동탄9동 행정복지센터에서 사전 투표한다.

서울시장 후보들도 사전투표에 나선다. 정원오 민주당 후보는 오전 8시20분 중구 소공동 행정복합센터에서, 오세훈 국민의힘 후보는 오전 8시 한남동 주민센터에서 투표를 예고했다. 김정철 개혁신당 후보는 오전 9시40분 소공동 행정복합청사에서, 권영국 정의당 후보는 오전 8시 30분 마포구 망원2동주민센터에서 투표한다.

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