미·이란 협상 막판에도 긴장 고조···“이란군, 특정 표적에 미사일”

미국과 이란이 종전을 위한 양해각서(MOU) 합의를 목전에 두고 서로 공격을 주고받으며 긴장이 고조되고 있다.

파르스통신은 28일(현지시간) 밤 특정 표적을 향해 이란군이 미사일을 발사했다고 보도했다.

통신은 “군 당국이 조금 전 남부 지역에서 특정 표적을 향해 미사일을 발사했다”며 “이 미사일의 정확한 타격 목표는 아직 파악되지 않았다”고 전했다.

앞서 이란 외교부는 이날 새벽 미국의 이란 남부 호르무즈 해협 부근 반다르아바스 공습과 관련해 휴전 위반이라며 강하게 규탄했다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 이날 성명에서 “오늘 새벽 이른 시간 감행된 반다르아바스에 대한 미국의 군사 침략을 강력히 규탄한다”며 “미국은 4월8일 합의된 휴전을 상습적으로 위반하고 있다”고 주장했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군에 따르면 전날 밤 걸프해역(페르시아만)으로 ‘승인되지 않은’ 선박 여러 척이 선박자동식별장치(AIS)를 끈 채로 몰래 진입하려 해 회항하라는 무전을 여러 차례 보냈다. 이후 IRGC 해군이 이들 선박 중 2척을 멈춰세웠고 나머지를 회항하도록 했는데 이에 미군이 반다르아바스 공항 부근의 공터로 미사일 여러 발을 발사했다는 것이다.

IRGC는 “미국의 테러 군대가 휴전을 위반했고 이에 미사일이 발사한 원점이 된 미군 기지를 타격했다”고 주장했다.

미군은 이란의 이 보복 공습이 휴전 위반 행위라고 반박했다. 미 중부사령부는 이날 “미 동부 표준시 기준 5월27일 오후 10시17분(이란 시간 28일 오전 5시47분) 이란이 쿠웨이트를 향해 탄도미사일 1발을 발사했고 쿠웨이트 군이 이를 성공적으로 요격했다”고 발표했다.

이어 “이란 정권의 이번 극악무도한 휴전 위반 행위는 이란군이 호르무즈 해협 안팎에서 명백한 위협이 되는 자폭 드론 5대를 발사한 지 불과 몇시간 뒤였다”며 “이들 드론도 모두 성공적으로 요격했고 미군은 반다르아바스의 이란 지상 통제기지에서 시도된 6번째 드론 발사 역시 저지했다”고 주장했다.