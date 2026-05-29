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이스라엘 성폭력 의혹 다룬 유엔보고서에 사무총장 비판···“유엔 주장은 거짓말”

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본문 요약

이스라엘이 구금 중인 팔레스타인 여성을 상대로 성폭력을 저질렀다는 의혹과 관련해 유엔 보고서 '블랙리스트' 국가로 기재될 것으로 예상되면서 유엔 주재 이스라엘 대사가 28일 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장을 강하게 비난했다.

지난해 발간된 유엔 보고서는 이스라엘이 가자지구 분쟁과 관련해 팔레스타인 구금 여성을 상대로 성적 폭력을 사용했다는 의혹을 유엔이 일부 확인했다는 내용이 포함됐다.

다만 당시 보고서는 이스라엘을 블랙리스트 명단에 올리지는 않았다.

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이스라엘 성폭력 의혹 다룬 유엔보고서에 사무총장 비판···“유엔 주장은 거짓말”

입력 2026.05.29 07:27

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

민방위 요원들이 28일(현지시간) 가자지구 칸유니스의 한 창고에서 화재를 진압하고 있다. 로이터연합뉴스

민방위 요원들이 28일(현지시간) 가자지구 칸유니스의 한 창고에서 화재를 진압하고 있다. 로이터연합뉴스

이스라엘이 구금 중인 팔레스타인 여성을 상대로 성폭력을 저질렀다는 의혹과 관련해 유엔 보고서 ‘블랙리스트’ 국가로 기재될 것으로 예상되면서 유엔 주재 이스라엘 대사가 28일(현지시간) 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장을 강하게 비난했다.

대니 다논 유엔 주재 이스라엘 대사는 이날 엑스에 올린 영상에서 “이스라엘을 블랙리스트에 올리고 전쟁 무기로 성적 폭력을 사용했다고 비난하는 결정은 터무니없다”라고 비판했다.

이어 “유엔 사무총장과 그의 팀은 이스라엘에 대한 거짓말을 계속 퍼뜨리고 있다”며 “하마스 테러리스트가 올라가 있는 (블랙리스트) 목록에 우리를 같이 올리는 것은 받아들일 수 없다”라고 했다. 그는 “지금 현 총장과는 끝났다”라고 말했다.

주유엔 이스라엘 대표부는 이날 성명에서 구테흐스 총장이 유엔 수장으로 있는 한 사무총장실과 어떤 접촉도 하지 않겠다고 밝혔다. 구테흐스 총장의 임기는 올해 말까지다.

다논 대사의 이날 발언은 유엔의 분쟁 관련 성폭력 보고서 발표를 앞두고 이뤄졌다. 보고서가 최종 발표되지는 않았지만 이 보고서는 관례상 공식 발표 전 관련 국가들에 사전 공유된다.

지난해 발간된 유엔 보고서는 이스라엘이 가자지구 분쟁과 관련해 팔레스타인 구금 여성을 상대로 성적 폭력을 사용했다는 의혹을 유엔이 일부 확인했다는 내용이 포함됐다.

다만 당시 보고서는 이스라엘을 블랙리스트 명단에 올리지는 않았다. 팔레스타인 무장정파 하마스는 이미 블랙리스트에 올라가 있는 상태다.

서안지구 팔 주민 향한 이스라엘군 성폭력에 조혼·이주 증가···“성폭행 위험에 직장도 그만둬”

이스라엘군이 요르단강 서안지구에서 팔레스타인 주민들을 쫓아내기 위해 성폭력을 자행하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 팔레스타인 주민들이 만성적인 성폭력을 피해 이주하거나 여아를 조혼시키는 사례 등도 이어진 것으로 나타났다. 가디언은 21일(현지시간) 국제 인도주의 단체 연합인 서안지구 보호 컨소시엄의 보고서를 인용해 서안지구에 거주하는 팔레스타인 주민들...

https://www.khan.co.kr/article/202604211615001#ENT

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