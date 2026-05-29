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내년 미 국방예산법에 주한미군 규모 ‘유지’···트럼프 견제 수단될까

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본문 요약

미국 연방 하원에서 마련된 2027회계연도 국방수권법안 초안에 주한미군의 현재 규모 유지 관련 내용이 강화된 것으로 28일 파악됐다.

2026회계연도 NDAA에는 이 법에 따라 승인된 금액은 주한미군 수를 2만8500명 밑으로 줄이는 목적 등에 "의무지출되거나 집행될 수 없다"고 규정하고 있는데, 이와 같은 금지 규정을 2027회계연도에도 적용하겠다는 내용이 초안에 포함됐다.

2027회계연도 NDAA 초안은 한발 더 나아가 주한미군 2만8500명 미만으로의 감축에 지출할 수 없는 예산의 범위를 확대하는 내용을 담았다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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내년 미 국방예산법에 주한미군 규모 ‘유지’···트럼프 견제 수단될까

입력 2026.05.29 07:44

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 8월 27일 경기도 여주시 연양동 남한강에서 열린 한미연합 제병협동 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차와 한국군 K200 장갑차가 부교 도하를 하고 있다. 연합뉴스

지난 8월 27일 경기도 여주시 연양동 남한강에서 열린 한미연합 제병협동 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차와 한국군 K200 장갑차가 부교 도하를 하고 있다. 연합뉴스

미국 연방 하원에서 마련된 2027회계연도(2026년 10월~2027년 9월) 국방수권법안(NDAA·국방예산법안) 초안에 주한미군의 현재 규모 유지 관련 내용이 강화된 것으로 28일(현지시간) 파악됐다.

마이크 로저스 미 하원 군사위원회 위원장(앨라배마·공화)이 최근 내놓은 내년도 국방수권법안 초안에는 현행 2026회계연도 NDAA에 입각한 ’미군의 한반도 태세에 대한 감독‘ 관련 자금 사용 금지 규정을 2027회계연도까지 연장한다고 돼 있다.

2026회계연도 NDAA에는 이 법(NDAA)에 따라 승인된 금액은 주한미군 수를 2만8500명 밑으로 줄이는 목적 등에 “의무지출되거나 집행될 수 없다”고 규정하고 있는데, 이와 같은 금지 규정을 2027회계연도에도 적용하겠다는 내용이 초안에 포함됐다.

2027회계연도 NDAA 초안은 한발 더 나아가 주한미군 2만8500명 미만으로의 감축에 지출할 수 없는 예산의 범위를 확대하는 내용을 담았다.

현행 NDAA는 NDAA에 따른 예산만 쓰지 못하도록 규정하고 있는데 새 NDAA 초안은 NDAA뿐 아니라 2026, 2027회계연도에 적용되는 다른 법에 따라 책정된 어떤 금액도 “의무지출되거나 집행될 수 없다”고 규정하고 있다. 국방수권법뿐 아니라 그 외 다른 법률에 의해 배정된 자금도 주한미군을 2만8500명 미만으로 감축하는 데 쓸 수 없도록 한 조항으로 해석된다.

이번 미 하원의 NDAA 초안에는 유럽에 주둔하는 미군의 감축 및 재배치와 관련해서도 대통령의 자의적인 결정을 강하게 견제하는 내용이 포함됐다.

다만 이 같은 주한미군 감축 제한 내용은 현행 NDAA에서도 사실상 권고조항이며, 내년도에도 권고조항 수준에 머무를 가능성이 크다. 현행 NDAA에는 미국의 국가안보 이익에 부합하거나 한국과 일본, 유엔군 사령부 회원국 등과 협의했다는 내용을 소관 상임위원회에 제출하면 60일 후 금지를 해제한다는 단서가 달려있는데, 2027회계연도 NDAA에도 유사한 단서가 포함될 것으로 예상된다.

하지만 권고 조항이라도 도널드 트럼프 대통령이 자의적으로 주한미군을 대폭 감축하려 할 경우 일정한 법적 제어 장치가 될 수 있다는 평가가 나온다.

다만 NDAA는 상·하원을 모두 통과해야 하므로 하원안이 앞으로 확정되더라도 상원과의 조율을 거치는 과정에서 문안이 수정될 수 있다.

NDAA는 국방부의 예산 지출과 정책을 승인하는 연례 법안으로, 상·하원 통과와 대통령 서명을 거쳐 발효된다.

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