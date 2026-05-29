[속보] 4월 생산·소비·투자 일제히 둔화···경기 선행지수는 6개월째 상승 곡선

지난달 생산·소비·투자가 8개월 만에 동반 하락했다. 앞선 고성장에 따른 기저효과에 더해 중동 분쟁의 여파가 시차를 두고 실물 경제에 본격 반영된 영향으로 풀이된다.

국가데이터처가 29일 발표한 ‘4월 산업활동동향’을 보면 산업생산지수는 117.8로 한 달 전보다 0.6% 떨어졌다. 산업생산이 줄어든 것은 지난 1월(-0.8%) 이후 3개월 만이다.

부문별로 보면 광공업 생산이 전월 대비 0.7% 줄었다. 반도체(3.1%) 등은 증가세를 이어갔으나, 자동차(-10.0%)와 석유정제(-19.4%) 등이 큰 폭으로 조정을 받았다. 이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 “자동차는 지난 3월 일부 부품사의 화재로 인한 수급 차질이 있었고, 석유정제는 봄철 정기 설비보수와 중동 분쟁에 따른 원유 수급 불안이 겹치며 감소했다”고 설명했다.

서비스업 생산 역시 전월보다 1.0% 감소했다. 이는 2022년 2월(-1.7%) 이후 4년 2개월 만에 가장 큰 감소 폭이다. 금융·보험(-7.7%)·도소매(-1.5%) 등에서 생산이 감소했다.

소비도 부진했다. 소매판매액지수는 전월 대비 3.6% 감소하며 2024년 2월(-3.7%) 이후 26개월 만에 최대 감소 폭을 기록했다.

지난 3월 신제품 출시 효과로 크게 늘었던 휴대폰 판매가 4월 들어 급감하며 통신기기·컴퓨터 등 내구재 판매가 전월 대비 11.1% 감소했다. 비내구재 소비 역시 1.1% 뒷걸음질 쳤다. 중동 사태의 여파로 차량 2부제가 실시되면서 차량 연료 판매가 줄어든 영향이 컸다.

투자 지표도 일제히 하락했다. 설비투자는 운송장비 투자가 위축되면서 전월보다 3.6% 감소했다. 건설업체의 실제 시공 실적을 나타내는 건설기성 역시 건축과 토목 공사 실적이 모두 줄어들며 1.4% 감소한 것으로 집계됐다.

이처럼 실물 지표가 다소 주춤한 가운데, 향후 경기를 예측하는 종합지수는 상승세를 이어갔다. 현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 100.2로 전월 대비 0.2포인트 오르며 3개월 연속 상승했다.

향후 경기 흐름을 예고하는 선행종합지수 순환변동치 또한 전월보다 0.6포인트 오른 104.1을 기록, 6개월 연속 상승세를 유지했다. 코스피 지수 상승과 수출입물가비율 개선 등이 지수 밀어 올린 원인으로 분석된다.

이두원 경제동향통계심의관은 “2월~3월 기저효과와 중동 분쟁으로 인한 일시적 충격 등으로 전월 대비 생산·소비·투자가 감소했으나, 전년 동월 대비로는 상승 흐름을 견고하게 이어가고 있다”고 평가했다.