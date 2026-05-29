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경찰, 서울시·시공사 등 7곳 압수수색···‘서소문고가 붕괴’ 사고 사흘만

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본문 요약

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고를 수사하는 경찰이 사고 발생 사흘만에 강제수사에 나섰다.

서울경찰청 광역수사대는 29일 오전 9시부터 철거 공사 발주처인 서울도시기반시설본부와 원청·하청업체 본사, 현장 사무실 등 7곳에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

압수수색 대상에는 시공사인 흥화건설과 철거 현장 인근에 마련된 현장사무실이 포함된 것으로 알려졌다.

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경찰, 서울시·시공사 등 7곳 압수수색···‘서소문고가 붕괴’ 사고 사흘만

입력 2026.05.29 09:01

수정 2026.05.29 09:15

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  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

28일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장에서 사고조사위원회 소속 관계자들이 현장조사를 하고 있다. 정지윤 선임기자

28일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장에서 사고조사위원회 소속 관계자들이 현장조사를 하고 있다. 정지윤 선임기자

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고를 수사하는 경찰이 사고 발생 사흘만에 강제수사에 나섰다.

서울경찰청 광역수사대는 29일 오전 9시부터 철거 공사 발주처인 서울도시기반시설본부와 원청·하청업체 본사, 현장 사무실 등 7곳에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다. 압수수색 대상에는 시공사인 흥화건설과 철거 현장 인근에 마련된 현장사무실이 포함된 것으로 알려졌다.

경찰은 광수대 수사관 33명과 서울지방고용노동청 근로감독관 20명 등 총 53명 투입했다. 경찰은 “압수수색을 통해 확보한 자료를 면밀히 분석해 이번 사고 원인과 책임 소재를 명확히 규명하는 등 엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다.

서소문 고가는 철거 작업 중이던 지난 26일 이상 징후가 발견돼 공사를 멈추고 현장 안전진단을 하던 중 슬라브 일부가 무너졌다. 경찰은 사고 직후 국립과학수사연구원 등과 현장 감식을 진행했다. 서울시로부터는 안전관리계획서 등 철거 공사 관련 서류와 사고 당시 현장 모습이 촬영된 CC(폐쇄회로)TV 자료 등을 제출받아 분석 중이다.

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