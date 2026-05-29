경찰, 서울시·시공사 등 7곳 압수수색···‘서소문고가 붕괴’ 사고 사흘만

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고를 수사하는 경찰이 사고 발생 사흘만에 강제수사에 나섰다.
서울경찰청 광역수사대는 29일 오전 9시부터 철거 공사 발주처인 서울도시기반시설본부와 원청·하청업체 본사, 현장 사무실 등 7곳에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다. 압수수색 대상에는 시공사인 흥화건설과 철거 현장 인근에 마련된 현장사무실이 포함된 것으로 알려졌다.
경찰은 광수대 수사관 33명과 서울지방고용노동청 근로감독관 20명 등 총 53명 투입했다. 경찰은 “압수수색을 통해 확보한 자료를 면밀히 분석해 이번 사고 원인과 책임 소재를 명확히 규명하는 등 엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다.
서소문 고가는 철거 작업 중이던 지난 26일 이상 징후가 발견돼 공사를 멈추고 현장 안전진단을 하던 중 슬라브 일부가 무너졌다. 경찰은 사고 직후 국립과학수사연구원 등과 현장 감식을 진행했다. 서울시로부터는 안전관리계획서 등 철거 공사 관련 서류와 사고 당시 현장 모습이 촬영된 CC(폐쇄회로)TV 자료 등을 제출받아 분석 중이다.