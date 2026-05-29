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트럼프표 ‘상호관세’ 환급 31조원 완료···환급률은 12%

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본문 요약

미국 도널드 트럼프 행정부가 위법 징수로 확정된 '상호관세' 수입액 중 206억달러의 환급을 완료했다고 ABC 방송이 법원 제출 자료를 인용해 28일 보도했다.

미국 연방대법원이 국제비상경제권한법을 근거로 한국산 제품 등에 부과된 상호관세가 위법하다고 판결했지만, 기업들이 당장 관세를 환급받기는 힘들 것으로 보인다.

특히 관세 환급 신청 권한에 제약이 있는 중견·중소기업을 위해서는 정부가 적극 나설 필요가 있다는 지적이 나온다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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트럼프표 ‘상호관세’ 환급 31조원 완료···환급률은 12%

입력 2026.05.29 09:29

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 미국 백악관에서 열린 내각 회의 중 발언하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 미국 백악관에서 열린 내각 회의 중 발언하고 있다. EPA연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부가 위법 징수로 확정된 ‘상호관세’(차등세율로 부과한 국가별 관세) 수입액 중 206억달러(약 30조8000억원)의 환급을 완료했다고 ABC 방송이 법원 제출 자료를 인용해 28일(현지시간) 보도했다.

이는 환급이 승인된 850억달러 중 24.2%에 해당하는 금액이다. 관세를 걷는 미 세관국경보호국(CBP)은 33만명 이상의 수입업자에게 최대 1660억달러를 환급해야 할 수 있다고 밝힌 바 있다. 이를 기준으로 따지면 환급률은 12.4%다.

트럼프 행정부는 지난 12일부터 관세 환급을 시작했다. 지난 2월28일 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세 및 펜타닐 관세(펜타닐의 대미 반입 차단에 협조하지 않는다는 이유로 중국, 멕시코 등에 부과한 관세) 부과를 위법으로 판결한 지 석 달 만이다.

대형 소매 체인 월마트의 존 레이니 최고재무책임자는 환급이 예상되는 24억달러를 활용, 소비자 가격을 인하할 방침이라고 지난주 컨퍼런스콜에서 발표했다.

월마트뿐 아니라 회원제 창고형 매장인 코스트코와 건축자재 매장 홈디포, 제너럴모터스(GM)와 애플 등 주요 소비재 판매사들이 관세 환급을 진행 중이다. 물류 대기업인 UPS, 페덱스, DHL 등은 주요 고객들에게 직접 환급할 계획이라고 밝혔다. UPS는 최근 수입업자들이 관세 환급금을 청구하는 방법을 홈페이지를 통해 안내했다.

다만, 관세가 반영된 제품을 이미 구매한 소비자들이 돈을 직접 돌려받기는 어려울 전망이다. 택스파운데이션에 따르면 관세 부과로 미국인들은 지난해 가구당 평균 700달러의 비용 부담을 지게 됐다.

트럼프 대통령은 관세 환급이 시작되던 날 WABC 방송과 인터뷰에서 관세 환급 상황에 대해 “미친 짓”이라며 “우리는 그에 맞서 싸울 것”이라고 말한 바 있다.

트럼프 행정부는 상호관세 위법 판결에 맞서 무역법 122조에 근거한 글로벌 관세 10%를 부과하고 있다. 이 역시 소송이 진행 중인 가운데, 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 150일의 시한이 오는 7월 만료되면 이를 재부과할 가능성을 시사하기도 했다.

USTR은 상호관세를 근본적으로 대체하기 위해 주요국을 상대로 무역법 301조 조사를 진행 중이다.

상호관세 위법…한국 기업들 환급 받을 수 있나

미국 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 한국산 제품 등에 부과된 상호관세가 위법하다고 판결했지만, 기업들이 당장 관세를 환급받기는 힘들 것으로 보인다. 특히 관세 환급 신청 권한에 제약이 있는 중견·중소기업을 위해서는 정부가 적극 나설 필요가 있다는 지적이 나온다. 22일 통상업계 관계자들의 말을 종합하면, 지난해 한국 기업이 도널드...

https://www.khan.co.kr/article/202602230701001#ENT

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