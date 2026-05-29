6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일, 각 후보 선거 운동원들은 사전투표소 앞에서 출근길 유권자들에게 한 표를 부탁하며 지지를 호소했다.

부산지역 사전투표소에는 이른 시간부터 소중한 한 표를 행사하려는 유권자들 발길이 이어졌다.

해운대구 송정동 행정복지센터 4층 대회의실에 마련된 사전투표소에는 오전 6시 투표소 문이 열리자마자 유권자들이 투표소 안으로 들어섰다. 이후 출근길에 잠시 시간을 낸 주민들과 송정동 일대로 출근하는 시민들이 차례로 투표소를 찾았다.

차분한 분위기 속에서 진행된 투표는 1시간여 만에 십수명이 참여한 것으로 파악됐다. 투표소 관계자는 “직원들이 2시간 전부터 출근해 준비를 마쳤고, 현재 투표소 운영이 현재 순조롭게 이뤄지고 있다”고 말했다. 선거관리위원회는 부산지역 총 206곳에 사전투표소를 설치했다.

부산 지역 유권자는 285만 7000여 명으로, 지난 2022년 지방선거 때보다 5만 9000여 명 줄었다. 현재 여야 후보들이 접전을 펼치고 있어 이번 사전투표율은 선거 결과의 주요 변수로 관심을 모은다. 지난 지방선거 당시 부산지역 사전투표율은 18.59%로 전국 평균에 미치지 못했으나, 이번 선거는 유권자들의 관심이 높은 만큼 각 후보 캠프에서 투표율 변화 추이를 주목하고 있다.

울산에서도 총 269곳에서 사전투표가 진행됐다. 울산 남구 신정2동 행정복지센터 내 사전투표소에는 이른 아침부터 유권자들이 줄을 서서 투표 개시를 기다렸다. 안내원들은 유권자 주소지를 확인한 뒤 관내와 관외 선거인 줄로 각각 안내했다. 투표관리관들은 신분증과 얼굴을 대조하며 본인확인 절차를 거쳤고, 마스크를 쓴 유권자에게는 잠시 마스크를 내려달라고 요청했다. 출근 전 방문한 노동자와 직장인이 많았다. 유권자 발길이 잠시 뜸한 틈을 타 투표관리관들이 투표에 참여하기도 했다.

경남 지역 305곳에 마련한 사전투표소에도 유권자들의 발길이 이어졌다. 김해 진영읍 행정복지센터 내 사전투표소 앞에서는 경남도의원 및 김해시의원 출마 후보 캠프의 운동원들이 피켓을 들어 지지를 호소했다. 사전투표를 마친 유권자 김모씨는 “본투표 당일에는 다른 일정이 있어서 사전투표를 하러 왔다”며 “이미 지지할 후보를 정했기 때문에 빨리 투표하는 편이 마음이 편하다”고 말했다. 또 다른 유권자 서모 씨는 “누가 당선되든 초심을 잃지 말고 약속했던 대로 민생을 잘 챙겨줬으면 좋겠다”고 바람을 전했다.

사전투표율은 오전 9시 기준 부산(1.44%), 울산(1.45%), 경남(1.81%)로 나타났다. 전국 사전투표율은 현재 1.70%로 4년전 1.59%보다 높다.

사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다. 투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.