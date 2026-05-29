목동 6단지 재건축 통합심의 통과···14개 단지 중 처음

서울 양천구 목동 6단지 아파트를 최고 49층·2170세대 규모로 재건축하기 위한 통합심의안이 통과됐다.

서울시는 지난 28일 제10차 정비사업 통합심의위원회를 열고 목동 911번지 일대 목동 6단지 아파트 재건축 사업에 대한 건축·경관·교통·환경·교육·재해 6개 분야 통합심의안을 조건부 의결했다고 29일 밝혔다.

목동 6단지는 목동 1~14단지 아파트 가운데 재건축 추진 속도가 가장 빠른 사업지다. 14단지 중 처음으로 통합심의를 통과했다. 준공 후 약 40년이 지난 노후 단지에 아파트 18개동, 지상 49층, 2170세대 규모 주거단지가 새롭게 조성될 예정이다.

대상지 북쪽 학교와 가까운 구간의 건물 높이를 낮춰 일조 영향을 최소화한다. 국회대로변으로 고층 타워형 동을 배치해 점차 높아지는 스카이라인을 조성하도록 했다.

서쪽 목동 5단지와 동쪽 안양천을 연결하는 폭 15ｍ 공공보행통로를 구축해 누구나 자유롭게 안양천으로 접근할 수 있도록 한다. 남북 방향으로도 보행통로를 확보해 양정중·고와 경인초 학생들의 통학 편의를 높인다. 보행통로 주변에 개방형 주민공동시설을 배치한다.

목동동로변으로는 아케이드 상가와 스트리트몰을 조성해 거리 활성화를 유도한다. 건물 외관과 녹지 공간을 특색 있게 설계할 계획이다.