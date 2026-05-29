축구선수 넘보는 아틀라스?···선수들도 성공 쉽잖은 ‘라보나 킥’ 해냈다

현대차그룹, 월드컵 앞두고 캠페인 시리즈 공개 아틀라스 동작 학습으로 고도화하는 과정 담겨 현대차 “피지컬 AI 기술력 글로벌 무대서 증명”

현대자동차가 2026 북중미 월드컵을 앞두고 각종 축구 기술을 익힌 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 모습을 공개했다. 실제 선수들도 해내기 어려운 라보나킥까지 성공하는 모습을 선보였다.

현대차는 29일 아틀라스가 축구 동작 학습을 통해 로보틱스 기술을 고도화해 나가는 과정을 담은 ‘스쿨 오브 풋볼’ 캠페인 영상을 공개했다. 현대차는 2026 북중미 월드컵 공식 파트너다.

아틀라스는 현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이내믹스가 개발하고 있는 휴머노이드 로봇이다. 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산 시스템을 갖추고 현대차·기아 생산 현장에 2만5000대 이상을 도입할 예정이다.

현대차는 이날 공식 유튜브 채널에 아틀라스가 발놀림·패스·슈팅 등 다양한 축구 동작을 연습하는 영상 5편을 게재했다. 특히 다리를 꼬아 슛이나 크로스를 하는 기술인 라보나킥에 성공하는 모습이 가장 많은 관심을 받았다. 아틀라스는 나아가 기존 라보나킥에 수비수를 속이는 페인트 동작을 더한 고난도 기술인 ‘고스트 라보나킥’까지 선보였다.

현대차는 “아틀라스가 선보인 고스트 라보나킥 등 고난도 동작은 단순 모션 재현을 넘어 인간의 움직임에 대한 정밀한 분석과 인공지능(AI)을 통한 학습이 필요한 기술”이라고 설명했다.

현대차는 이어 “첨단 로보틱스와 전 세계인이 열광하는 축구를 연계한 독창적 캠페인을 선보이며 피지컬 AI 기술력을 글로벌 무대에서 증명했다”고 자평했다.

현대차는 다음 달 4일 아틀라스 훈련을 주도한 보스턴다이내믹스 관계자 인터뷰를 추가 공개한다. 현대차 브랜드마케팅본부장 지성원 부사장은 “앞으로 모빌리티와 로보틱스를 활용한 다양한 브랜드 경험을 계속 만들어나갈 계획”이라고 밝혔다.