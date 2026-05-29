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본문 요약

이명박 전 대통령이 오는 31일 부산을 찾아 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 만난다.

박근혜 전 대통령도 앞서 부산을 찾아 박 후보와 박민식 국민의힘 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보 등을 지원했다.

박 후보 선거대책위원회는 이 전 대통령이 오는 31일 부산을 찾아 수영로 교회에서 함께 예배 일정 등을 할 예정이라고 29일 밝혔다.

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박근혜 이어 MB도 부산 간다···지선 ‘승부처’에 전직 보수 대통령들 총출동

입력 2026.05.29 10:45

수정 2026.05.29 11:02

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  • 박순봉 기자

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이명박, 31일 박형준 부산시장 후보 지원 예정

박근혜, 27일 기장서 박형준·박민식 동행 유세

이명박 전 대통령이 지난 3월26일 국립대전현충원 천안함 46용사 묘역을 찾아 참배 후 묘비를 살펴보고 있다. 연합뉴스

이명박 전 대통령이 지난 3월26일 국립대전현충원 천안함 46용사 묘역을 찾아 참배 후 묘비를 살펴보고 있다. 연합뉴스

이명박 전 대통령이 오는 31일 부산을 찾아 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 만난다. 박근혜 전 대통령도 앞서 부산을 찾아 박 후보와 박민식 국민의힘 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보 등을 지원했다.

박 후보 선거대책위원회는 이 전 대통령이 오는 31일 부산을 찾아 수영로 교회에서 함께 예배 일정 등을 할 예정이라고 29일 밝혔다. 이 전 대통령은 예배하는 과정 등에서 박 후보 지지 발언을 할 것으로 전망된다.

선대위 측은 “앞서 박근혜 전 대통령에 이어 이 전 대통령까지 잇달아 부산을 찾아 박 후보 곁에 선 것은 분열된 보수를 통합하고, 재건할 적임자임을 보여주는 것”이라고 밝혔다.

박 후보는 대표적인 친이명박계 인사로 분류된다. 이 전 대통령이 당선된 이후 대통령직 인수위원회 기획조정분과위원회 위원, 대통령실 홍보기획관, 대통령실 정무수석비서관, 대통령실 사회특보로 일했다.

박 전 대통령은 지난 27일 부산 기장군 기장시장에서 박형준, 박민식 후보 등과 동행 유세를 했다. 박 전 대통령은 기자들에게 박민식 후보에 대해 “(박 후보) 아버님께서 베트남 전쟁에 참전하셨다가 전사하신 것으로 알고 있다”며 “나라를 지키는 일보다 더 중요한 일이 세상에 어디 있겠느냐”고 말했다. 박 전 대통령은 “여러분이 박 후보에게 봉사할 기회를 주신다면 박 후보도 이 나라를 잘 지켜나갈 것으로 생각한다”고 말했다. 박 전 대통령은 박형준 후보에 대해선 “앞으로도 부산의 더 큰 발전을 위해 계속해서 더 많은 일을 해 줄 것으로 믿고 있다”고 말했다.

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