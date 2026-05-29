삼성에피스홀딩스, 중국에 첫 해외 R&D 센터 세운다

“차세대 바이오 신약 개발 역량 강화”

삼성에피스홀딩스의 해외 첫 연구개발(R&D) 센터가 다음 달 중국에서 문을 연다.

삼성에피스홀딩스는 29일 중국 베이징 창핑구에 바이오의약품 연구개발 사업을 목적으로 한 100% 출자회사 ‘삼성생물과기 중국 유한공사’(삼성바이오에피스 중국 R&D 센터)를 설립했다고 밝혔다. 센터는 다음 달 정식 개소한다.

삼성에피스홀딩스는 “향체약물접합체(ADC) 중심 기술 플랫폼 확보와 신약 개발 역량 강화를 위해 중국에 연구개발 센터를 세웠다”고 설명했다.

연구개발 센터가 들어선 창핑구는 바이오 첨단 기술산업단지인 중관춘 생명과학원이 있고, 베이징대·칭화대 등 대학과도 가까워 연구개발에 최적화된 지역으로 꼽힌다.

삼성에피스홀딩스는 바이오의약품을 개발·상업화하는 삼성바이오에피스와 바이오 기술 플랫폼을 개발하는 에피스넥스랩을 자회사로 두고 있다.

김경아 삼성에피스홀딩스 사장은 “중국 R&D 센터 설립은 연구개발 역량 강화를 위한 글로벌 진출 행보”라며 “중국 현지 우수 인력과 기술 인프라를 활용해 차세대 바이오 신약 개발을 위한 역량 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.