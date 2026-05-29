창간 80주년 경향신문

삼성에피스홀딩스, 중국에 첫 해외 R&D 센터 세운다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

삼성에피스홀딩스의 해외 첫 연구개발 센터가 다음 달 중국에서 문을 연다.

삼성에피스홀딩스는 바이오의약품을 개발·상업화하는 삼성바이오에피스와 바이오 기술 플랫폼을 개발하는 에피스넥스랩을 자회사로 두고 있다.

김경아 삼성에피스홀딩스 사장은 "중국 R&D 센터 설립은 연구개발 역량 강화를 위한 글로벌 진출 행보"라며 "중국 현지 우수 인력과 기술 인프라를 활용해 차세대 바이오 신약 개발을 위한 역량 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

삼성에피스홀딩스, 중국에 첫 해외 R&D 센터 세운다

입력 2026.05.29 10:46

  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“차세대 바이오 신약 개발 역량 강화”

삼성에피스홀딩스, 중국에 첫 해외 R&D 센터 세운다

삼성에피스홀딩스의 해외 첫 연구개발(R&D) 센터가 다음 달 중국에서 문을 연다.

삼성에피스홀딩스는 29일 중국 베이징 창핑구에 바이오의약품 연구개발 사업을 목적으로 한 100% 출자회사 ‘삼성생물과기 중국 유한공사’(삼성바이오에피스 중국 R&D 센터)를 설립했다고 밝혔다. 센터는 다음 달 정식 개소한다.

삼성에피스홀딩스는 “향체약물접합체(ADC) 중심 기술 플랫폼 확보와 신약 개발 역량 강화를 위해 중국에 연구개발 센터를 세웠다”고 설명했다.

연구개발 센터가 들어선 창핑구는 바이오 첨단 기술산업단지인 중관춘 생명과학원이 있고, 베이징대·칭화대 등 대학과도 가까워 연구개발에 최적화된 지역으로 꼽힌다.

삼성에피스홀딩스는 바이오의약품을 개발·상업화하는 삼성바이오에피스와 바이오 기술 플랫폼을 개발하는 에피스넥스랩을 자회사로 두고 있다.

김경아 삼성에피스홀딩스 사장은 “중국 R&D 센터 설립은 연구개발 역량 강화를 위한 글로벌 진출 행보”라며 “중국 현지 우수 인력과 기술 인프라를 활용해 차세대 바이오 신약 개발을 위한 역량 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글