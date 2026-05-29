극장 살리고 영화계 만족시킬 ‘홀드백’ 합의 나올까···민관협의체 출범, 8월 중 결론

영화계 주요 이슈인 ‘홀드백’ 제도를 협의하기 위한 민관협의체가 본격 가동돼 오는 8월 홀드백 기간에 대한 합의를 이끌어낼 예정이다.

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 29일 오후 서울 중구 영진위 기획개발지원센터에서 ‘한국 영화 유통구조 개선을 위한 민관협의체’ 1차 회의를 개최한다고 밝혔다. 최휘영 문체부 장관과 이은 한국영화제작가협회 대표, 이화배 배급사연대 대표, 신한식 한국영화관산업협회 본부장, 유용화 한국IPTV방송협회 회장 등 총 22명의 영화산업 관계자가 참석할 예정이다.

민관협의체에선 홀드백 제도를 비롯, 한국 영화 수익 구조 정상화, 극장과 온라인동영상서비스(OTT) 등 유통 플랫폼 간 상생 생태계 조성 방안 등을 논의한다.

홀드백이란 극장 개봉 후 영화가 OTT 등 다른 유통 채널로 넘어가기까지의 유예기간을 일컫는다. 극장을 찾는 관객이 줄어드는 가운데 영화 극장 상영을 활성화한다는 취지로 정치권 일각에서 추진하는 제도지만, 영화계에선 투자비 회수를 어렵게 하고 관객의 볼 기회를 제한한다며 반대하고 있다.

민관협의체는 협의를 통해 8월 중 ‘한국 영화 상생을 위한 홀드백 자율 협약’을 체결할 계획이다.

최 장관은 “영화산업의 수익을 극대화하면서 시장 현실을 적절히 반영해 부작용을 최소화하는 홀드백 합의를 도출하도록 적극적으로 논의를 이끌어 갈 것”이라고 밝혔다.