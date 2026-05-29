새도약기금, 장기연체채권 11만명분 매입···다음달 ‘상록수’ 채권도 사들인다

농협·상호금융권 등이 보유한 장기연체채권 9602억원어치를 새도약기금이 매입하기로 했다. 이에 따라 11만6000명에 대한 추심이 즉시 중단될 예정이다.

금융위원회는 한국자산관리공사(캠코)의 새도약기금이 농협자산관리회사, 상호금융권(새마을금고·수협·신협·산림조합), 대부회사, 공공기관 등이 보유한 장기 연체 채권을 매입했다고 29일 밝혔다.

매입대상 채권은 7년 이상 연체, 5000만원 이하의 개인(개인사업자 포함) 무담보채권으로 총 규모는 11만6000여명이 보유한 약 9602억원이다.

매입 즉시 추심은 중단된다. 매입채권 중 기초생활수급자 등 사회 취약계층 채무는 별도 상환능력 심사 없이 소각된다.

새도약기금은 이재명 정부가 추진하는 채무조정 및 감면 지원 정책으로 금융 취약계층의 부실채권을 정부가 매입해 원금 감면과 상환 유예 등을 지원하는 제도다.

새도약기금은 지난해 10월 1차 매입 이후 이번 5차 매입까지 총 9조1000억원 규모의 장기연체채권을 확보했다. 수혜자는 중복 기준 약 75만명이다.

새도약기금은 지난 12일 경향신문 단독 보도를 통해 알려진 상록수제일차유동화전문회사(이하 ‘상록수’)의 장기연체채권도 6월말 중 매입할 예정이다. 신용보증 재단중앙회, 농협, 대부회사 등이 보유한 장기연체채권도 매입한다.

아울러 상록수와 유사하게 유동화회사 형태로 장기연체채권을 보유한 회사에 대한 전수조사를 진행중이며, 조사 결과 새도약기금 매입 대상으로 확인되면 빠른 시일 내 해당 채권을 사들인다는 계획이다.

금융위는 “대부업권 역시 장기연체채권 보유 현황을 전수조사하고 있다”며 “대부회사의 새도약기금 참여 확대를 위한 실질적인 인센티브 방안을 적극 검토하고 업계와 지속적으로 소통할 예정”이라고 전했다.