삼성전자, HBM4E 샘플 세계 첫 출하···차세대 메모리 경쟁 불붙는다

삼성전자가 인공지능(AI) 핵심 인프라로 꼽히는 고대역폭메모리(HBM)의 7세대 제품 HBM4E의 샘플 출하를 세계 처음으로 시작했다.

삼성전자는 세계 최초로 HBM4E 12단 샘플을 출하했다고 29일 밝혔다. HBM은 차세대 AI 가속기 핵심으로 꼽힌다.

삼성전자의 HBM4E는 핀당 동작 속도를 14Gbps에서 최대 16Gbps까지 지원한다. 전작인 HBM4 대비 20% 넘게 향상된 수치다. Gbps는 1초당 전송되는 기가비트 단위 데이터다.

또 단일 스택 기준 초당 3.6TB(테라바이트)의 대역폭을 제공해 대규모언어모델(LLM) 및 차세대 AI 시스템의 연산 속도를 극대화했다. 대역폭이 클수록 AI 가속기가 끊기지 않고 일을 계속할 수 있다.

용량도 대폭 늘었다. HBM4E 12단 제품은 48GB(기가바이트)의 고용량을 구현해 전작 대비 용량을 30% 이상 늘렸다. 삼성전자는 향후 고객사별 환경에 맞춰 32GB(8단), 64GB(16단)까지 라인업을 확대할 방침이다.

이번 제품에는 최선단 공정 기반 1c(10나노급 6세대) D램과 자체 파운드리 4나노 로직 다이(Die)가 적용됐다. 전작 대비 에너지 효율이 16%, 열저항이 14% 개선된 것도 특징이다. 최근 내부 열을 낮추는 게 AI 데이터센터 운영의 핵심 병목으로 떠오르고 있는 상황에서 발열 해소에 도움이 될 것으로 보인다.

삼성전자는 이번 샘플 공급을 시작으로 고객 일정에 맞춰 양산해 공급할 계획이다. 삼성전자는 메모리·파운드리·시스템LSI·첨단 패키징까지 모두 아우르고 있어 공급 안정성이 뛰어나다고 강조했다.

삼성전자는 지난달 30일 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 2분기 내 HBM4E 첫 샘플 공급을 예고했는데 이를 지킨 것이다. SK하이닉스는 2분기 HBM4E 샘플 공급, 내년 양산을 목표로 제시한 바 있다.

삼성전자는 지난 2월 세계 최초로 양산 출하한 HBM4 양산 공급도 확대 중이라고 밝혔다.

삼성전자 메모리사업부 개발담당 황상준 부사장은 “HBM4 양산 성공에 이어 차세대 HBM4E 샘플 공급까지 차질 없이 완수하며 삼성전자의 독보적인 기술 리더십을 시장에 각인시켰다”며 “압도적인 기술 초격차와 선제적인 생산 인프라 투자를 바탕으로 글로벌 AI 메모리 시장의 성장을 강력하게 주도할 것“이라고 했다.