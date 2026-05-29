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“한강공원·서울숲서 비둘기 먹이 주기 금지”···서울시, 6월 단속 강화

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서울시가 6월 한 달간 한강공원·서울숲 등 집비둘기 먹이 주기 금지구역에 대한 집중 단속을 벌인다고 29일 밝혔다.

서울시는 지난해 4월 서울광장·광화문광장·서울숲 등 주요 공원·광장과 한강공원 11개 지구 등 총 38곳을 집비둘기 먹이 주기 금지 구역으로 지정·고시했다.

같은해 7월부터는 금지구역 내 먹이 제공 행위에 대한 과태료 부과 제도를 시행하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“한강공원·서울숲서 비둘기 먹이 주기 금지”···서울시, 6월 단속 강화

입력 2026.05.29 11:15

  • 노도현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 광진구 서울어린이대공원에 걸려 있는 비둘기 먹이 주기 금지 구역 안내 현수막. 서울시 제공

서울 광진구 서울어린이대공원에 걸려 있는 비둘기 먹이 주기 금지 구역 안내 현수막. 서울시 제공

서울시가 6월 한 달간 한강공원·서울숲 등 집비둘기 먹이 주기 금지구역에 대한 집중 단속을 벌인다고 29일 밝혔다. 그동안은 현장 계도 위주였지만 앞으로는 과태료를 부과할 방침이다.

집비둘기는 본래 산악·자연 서식지에서 생활하던 조류다. 도시 환경에 적응해 먹이원을 확보하면서 서식지가 도심으로 넓어졌다. 사람이 제공하는 먹이가 풍부해지자 도심 내 개체 수가 늘고 분변 등 미관·위생문제가 커졌다.

서울시는 지난해 4월 서울광장·광화문광장·서울숲 등 주요 공원·광장과 한강공원 11개 지구 등 총 38곳을 집비둘기 먹이 주기 금지 구역으로 지정·고시했다. 같은해 7월부터는 금지구역 내 먹이 제공 행위에 대한 과태료 부과 제도를 시행하고 있다. 금천·관악·성동 등 자치구에서도 자체적으로 먹이 주기 금지구역을 운영 중이다.

서울시는 “집비둘기 먹이주기 금지 제도는 특정 동물을 배제하기 위한 정책이 아니라, 사람과 야생동물이 서로에게 과도하게 의존하지 않으면서 공존할 수 있는 환경을 만들기 위한 것”이라고 말했다.

그간 서울시는 과태료를 부과하기보다 제도 취지를 알리는 데 중점을 두고 940차례 현장 계도를 실시했다. 다음달부터는 실효성 있는 단속을 위해 직접적인 과태료 부과를 추진한다. 서울 내 금지구역에서 집비둘기에게 먹이를 제공할 경우 1회 과태료 20만원, 2회 50만원, 3회 이상은 최대 100만원이 부과된다.

비둘기 외에 큰부리까마귀도 먹이 제공과 음식물쓰레기 관리 미흡 영향으로 도심에 늘어나고 있다. 서울시는 “5월~7월에는 큰부리까마귀 새끼가 둥지를 떠나는 시기라 예민해진 어미 까마귀의 공격성이 강해진다”며 “큰부리까마귀 소리가 나면 절대 먹이를 제공하지 말고 접촉을 피해야 한다”고 당부했다.

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