화성 향남 일대서 불법 ‘콜뛰기’ 영업한 29명 무더기 검거

경기 화성 향남 일대에서 불법 택시 영업(일명 콜뛰기)을 한 이들이 경찰 단속에 무더기로 적발됐다.

경기남부경찰청 마약·국제범죄수사대는 불법 유상 운송 행위 영업을 한 혐의(여객자동차 운수사업법 위반)로 A씨 등 외국인 29명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 29일 밝혔다.

A씨 등은 지난해부터 최근까지 1년여간 이주민들이 밀집해 있는 화성시 만세구 향남읍 소재 식당가 등에서 자신의 차량을 이용해 콜뛰기 영업을 한 혐의를 받고 있다.

이들은 이주민들이 자주 이용하는 대형마트와 상가 인근 뒷골목에 차를 대기시킨 뒤 일반 택시요금보다 2000~3000원가량 저렴한 요금을 제시하며 호객행위를 했다. 주변 택시 기사들이 문제를 제기하면 차에 태우려던 승객을 ‘지인’이라고 주장하고 현장을 벗어났다.

일부 피의자들은 호객행위 이외에도 SNS 등을 이용해 승객을 모집하는 방식으로 범행을 이어간 것으로 조사됐다.

경찰은 지난해 12월 관련 첩보를 입수하고 콜뛰기 의심 차량을 특정해 장기간 현장 잠복 및 추적 수사를 병행해 피의자들을 순차적으로 검거했다. 이들은 평일에는 공장 등 직장에서 일을 하고, 주말에는 콜뛰기 영업을 하며 하루 10만~15만원의 수익을 올린 것으로 파악됐다.

경찰은 일부 피의자에 대해서는 무면허 운전 사실을 확인하고 도로교통법 위반 혐의도 적용했다.

경찰 관계자는 “콜뛰기 영업 차량은 운전자가 무보험·무면허 상태일 가능성이 높아 교통사고 발생 시 피해 복구가 어렵고 각종 강력 범죄에 악용될 우려가 크다”며 “연중 상시 단속 체계를 유지하겠다”고 말했다.