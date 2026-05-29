‘해상초계기 추락사고’ 순직자 4명에 보국훈장 서훈···1주기 추모식 열려

정부가 조종사와 승무원 4명이 순직한 해상초계기 P-3CK 추락사고 1주기에 순직자들에게 보국훈장을 서훈했다.

해군은 29일 오전 경북 포항 해군 항공사령부 금익관에서 해상초계기 순직자 1주기 추모식을 엄수했다고 밝혔다. 해군은 순직자 고 박진우 중령·이태훈 소령·윤동규 상사·강신원 상사에게 서훈되는 보국훈장을 유가족에게 전달했다.

김경률 해군참모총장은 곽광섭 해군작전사령관 직무대리가 대독한 추모사에서 “4명의 해군이 조국 해양수호를 위해 보여준 사명감과 헌신은 국군장병과 국민들의 가슴에 깊이 새겨져 있다”고 말했다.

이날 추모식을 마친 후 순직 장병 유가족과 61해상항공전대 장병들은 대전 현충원과 경북 영천 호국원을 찾아 참배했다.

해군이 운용하는 P-3CK 초계기 1대는 지난해 5월29일 해군 포항비행장인 포항경주공항 일대에서 이착륙 훈련을 하던 중 양력을 잃고 추락했다. 당시 P-3CK 초계기에 타고 있던 조종사와 부조종사인 장교 2명과 전술 승무원인 부사관 2명 등 탑승자 4명이 전원 순직했다.

해군은 민·관·군 합동사고조사위원회를 꾸려 약 6개월간 조사했지만 사고 원인을 구체적으로 규명하지 못했다. 사고 초계기는 비행기록장치가 없는 기종이고, 사고 직후 수거한 음성녹음장치도 훼손이 심해 복구가 불가능한 상태였다. 다만 조사위는 해군이 비행 교범에 있는 실속·조종 불능 회복훈련을 실시하지 않아 사고 당시 조종사들이 제대로 대처하지 못했을 수 있다고 추정했다.

해군은 사고 이후 비행 안전체계와 비행 교범을 비롯한 항공 작전을 재검토했다고 밝혔다. 해군은 “승무원들의 실속 회복능력과 조종 불능 회복능력을 강화하려 P-3 정조종사 필수훈련과목으로 지정하는 등 비행 훈련을 강화해 나가고 있다”고 밝혔다. 해군은 사고기와 동일한 7대의 P-3CK에 관해 기체 상태 평가·점검을 이어가며 운용을 하지 않고 있다.