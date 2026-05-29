“변화 필요”vs“그래도 국힘”···대구 사전투표 첫날 표심 팽팽

“이번엔 국힘이든 민주당이든, 대구경제를 살릴 사람이 뽑혔으면 좋겠습니다.”

6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 대구 수성구 만촌3동 사전투표소에서 김성환씨(40대)가 사전투표 참석 ‘인증샷’을 찍으며 말했다.

출근 전 시간을 내 투표를 마쳤다는 그는 “예전에는 누굴 찍어야겠다는 생각이 확실했는데 요즘은 정당보다 실제로 지역을 바꿀 사람이 누구인지 더 보게 된다”며 ”누가 돼도 좋으니 일자리 늘리고 기업 유치에 진심인 사람이 됐으면 한다“고 말했다.

이날 만촌3동 사전투표소 주변 도로는 투표를 위해 차를 타고 온 시민들이 몰리면서 간간이 정체가 빚어졌다. 협소한 도로 탓에 일부 시민들은 먼 곳에 차량을 세워둔 뒤 발걸음을 재촉해 투표소로 향하기도 했다.

현장에서는 ‘보수의 성지’ 대구만큼은 민주당에 내줘선 안 된다는 목소리가 컸다. 김모씨(60대)는 “자식이 잘못했다고 집에서 내치지는 않지 않느냐”며 “국민의힘이 마음에 안 드는 부분도 있지만 결국 대구는 보수 정당이 중심을 잡아야 한다고 생각한다”고 말했다.

신모씨(50대)도 “민주당은 내로남불하는 모습이 너무 많았다”며 “각종 현금성 지원 정책도 당장은 좋지만 결국 미래세대 아이들에게 부담으로 돌아갈 것 같다”고 말했다.

반면 변화를 요구하는 목소리도 적지 않았다. 윤모씨(30)는 “공항 이전 후적지 개발이나 기업 유치 같은 부분은 결국 중앙정부 지원이 중요하지 않겠느냐”며 “이번에는 현 정부와 발맞춰 지역 발전을 이끌 수 있는 후보가 필요하다고 생각했다”고 말했다.

또 다른 시민 이모씨(40대)는 “대구는 국민의힘 공천만 받으면 당선이라는 분위기가 너무 강하다”며 “한 번쯤은 긴장감이 생겨야 정치도 시민 눈치를 보고 더 잘하게 되는 것 아니겠느냐”고 말했다.

실제 이번 대구시장 선거는 지역 최대 관심사 가운데 하나로 떠오르며 유권자들의 표심도 팽팽하게 갈리는 분위기다. 각종 여론조사에서도 후보 간 격차가 크지 않은 결과가 이어지면서 투표율과 중도·부동층 표심이 막판 변수로 꼽힌다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 11시 기준 대구지역 사전투표율은 전국 최저 수준인 2.91%로 집계됐다.