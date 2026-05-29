6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 충북지역 154개 사전투표소에는 소중한 한표를 행사하려는 유권자들의 발길이 이어졌다.

이날 오전 청주시 서원구 사창동 제4사전투표소가 설치된 창신초등학교에는 등교하는 학생들 사이로 유권자들이 발걸음을 재촉하며 투표소가 있는 강당으로 향했다.

일부 학생들은 투표소가 신기한 듯 강당 앞에서 투표하는 시민들을 바라보기도 했다.

이날 투표소에서 만난 A씨(77)는 “지역을 대표해서 열심히 일할 사람을 뽑기 위해 투표소를 찾았다”며 “국민의 한 사람으로서 투표는 빼놓지 않고 참여하고 있다”고 말했다. 또 다른 유권자 B씨(70)는 “서울에 사는데 동생네 집에 놀러왔다가 사전투표에 참여했다”며 “우리나라가 앞으로 잘 되고 국민들이 잘되길 바라는 마음에서 투표했다”고 전했다.

투표를 마친 뒤 투표소 밖 안내문 등에서 투표 참여를 기념하는 ‘인증샷’을 남기는 시민들도 눈에 띄었다.

충북도선거관리위원회에 따르면 이번 6·3 지방선거 사전투표는 29일과 30일 이틀간 도내 154개 사전투표소를 비롯해 전국에서 일제히 실시된다. 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지이며, 유권자는 주민등록증이나 운전면허증 등 사진이 부착된 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있다.

이날 오전 11시 현재 충북에서는 139만6588명의 유권자 중 5만6111명이 사전투표에 참여했다. 투표율은 4.02%로 제8회 지방선거 같은 시간 투표율 3.99%보다 0.03포인트(p) 높은 수치다.