나홍진 ‘호프’ “해외 선판매로 순제작비 절반가량 조기 회수”

나홍진 감독의 영화 <호프>가 200여개국에 선판매되며 순제작비의 절반가량을 조기 회수했다고 배급사 플러스엠 엔터테인먼트가 29일 알렸다.

플러스엠 엔터테인먼트는 “<호프>가 한국 영화 사상 최고가로 전세계 200여개 국가 및 권역에 선판매됐다”며 이같이 전했다.

제79회 칸 국제영화제 경쟁부문에 초청된 <호프>는 프랑스 칸 현지 필름마켓에서 ‘완판’이라는 성과를 올렸다. 한국 영화 해외 판매와 관련해 파트너십이 있는 모든 국가 및 권역과 계약을 체결한 것을 의미한다.

구체적인 금액은 공개되지 않았으나, 선판매액은 200억대로 추정된다. 200여개국에 완판되며 170억원대의 제작비를 회수했던 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>가 세운 선판매액 기록을 넘어섰다.

북미를 포함한 영미권 파트너로는 일찍이 네온이 확정됐고, 스페인·이탈리아·독일·스위스 등의 배급은 무비가, 프랑스와 남아공 일대는 포커스 피쳐스와 UPI 프랑스가 담당한다. 소니 픽쳐스 글로벌 월드와이드 애퀴지션스는 중동과 이스라엘, 아이슬란드 등의 배급을 맡는다.

플러스엠 엔터테인먼트는 “해외 개봉 성과를 배분 받는 형태로 계약이 이뤄져 <호프>가 거둬들이는 수익 규모는 더 커질 전망”이라며 “국내 흥행 부가판권 사업으로 인한 수익도 더해질 것”이라고 했다.

배우 황정민과 조인성, 정호연 주연의 <호프>는 한국 비무장지대에 있는 어촌 호포항에 외계인이 나타나며 마을 사람들이 겪는 불안, 공포, 분노를 그린다. <곡성>을 연출한 나 감독의 10년 만의 신작이다. 할리우드 배우 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀이 외계인 캐릭터를 소화했다.

올 여름 국내 개봉하며, 9월 북미에 이어 순차적으로 전 세계 관객을 만날 예정이다.