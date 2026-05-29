‘소라넷’ 폐쇄 뒤에도···경찰, 회원 6000명 음란사이트 운영진 검거

경찰이 회원 수가 6000명이 넘는 음란물 사이트 운영진을 검거했다.

서울경찰청 사이버수사과는 정보통신망법상 음란물 유포 혐의로 사이트 ‘000클럽’ 개설·운영자와 관리자 등 8명을 검거했다고 29일 밝혔다. 경찰은 또 회원 56명을 특정해 이 중 7명을 검거했으며, 나머지 49명에 대해서도 수사를 이어가고 있다.

이들은 2022년 1월부터 올해 4월까지 ‘000클럽’을 운영하며 회원들에게 음란물 게시 공간을 제공하고 집단 성행위 촬영물 등 음란 사진·영상 약 700개를 유포하거나 이를 방조한 혐의를 받는다.

주범 A씨는 과거 국내 최대 음란물 사이트였던 ‘소라넷’ 이용자들이 모였던 인터넷 카페 회원 출신으로, 기존 회원 정보를 넘겨받아 사이트를 개설한 것으로 파악됐다. 사이트 회원 수는 6325명에 달했다.

이 밖에도 다음 카페(2361명), 텔레그램 채널(736명), 텔레그램 대화방(944명), X 계정(팔로워 6214명) 등을 통해 회원 모집과 음란물 유포가 이뤄졌다고 설명했다.

이 사이트는 “부부만남, 커플만남 등 개방적인 성문화를 지향하는 모임”을 표방했다. 회원 등급을 ‘태아’부터 ‘박사’까지 9단계로 나눠 운영하며 등급별 게시판 접근 권한을 차등 부여한 것으로 조사됐다.

이들은 사이트 내에 ‘유치원갤러리’, ‘초등갤러리’, ‘중등갤러리’ 등 등급별 게시판을 운영하며 활동 실적에 따라 회원 등급을 올려주는 방식으로 회원을 관리했다. 또 경기·부산·대구 등지에서 오프라인 정기 모임을 열고 집단 성행위 장면을 촬영해 사이트와 텔레그램 등에 공유한 것으로 조사됐다.

서울경찰청 관계자는 “불법 음란물 사이트 운영자와 회원들에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.