“어차피 민주당” 한산한 광주, 표심 결집한 전남···사전투표 첫날 온도 차

“그래도 투표는 해야죠.”

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 8시 광주 북구 용봉동 전남대학교 사전투표소. 저조한 관심을 보여주듯 투표소는 한산한 모습이었다. 유권자들은 20~30초에 1~2명꼴로 투표소를 찾았고, 신분 확인부터 기표까지 불과 2~3분 만에 마쳤다.

대학교 안에 마련된 투표소였지만 전공 서적이나 가방을 든 대학생보다 간편한 운동복이나 출근 복장 차림의 중장년층이 주를 이뤘다. 투표소를 그냥 지나치는 학생들의 모습도 간간이 보였다. 3학년 이모씨(23)는 “어차피 결과가 정해진 선거 아니냐”며 “주변 친구들도 선거 자체에 관심이 없는 분위기”라고 전했다.

출근길에 투표소를 찾았다는 직장인 박상현씨(52)는 “무투표 당선 지역도 많고 경쟁도 치열하지 않아 투표할 맛이 안 난다는 이웃들도 있다”면서도 “그래도 우리 지역 살림을 맡을 사람을 뽑는 선거인 만큼 유권자로서 당연한 권리를 행사하고, 다른 시민들도 많이 참여했으면 좋겠다”고 말했다.

광주 선거 열기가 낮은 데는 민주당 우세 구도와 무투표 당선 확산이 영향을 미친 것으로 보인다. 광주·전남 무투표 당선자는 80명으로 4년 전보다 17명 늘었다. 이 가운데 79명이 민주당 소속이다. 광주에서는 서구청장과 남구청장이 단독 출마해 투표 없이 당선을 확정했다. 민주당 공천이 사실상 당선으로 이어지는 구조가 반복되면서 유권자 선택권이 좁아졌다는 분석이 나온다.

중앙선거관리위원회 집계 결과 이날 오전 11시 기준 광주 사전투표율은 4.69%로 전국 평균 3.81%보다 0.88%포인트 높았다. 2022년 제8회 지방선거 사전투표 첫날 같은 시간대 광주 투표율 3.07%도 웃돌았다. 다만 당시 광주 최종 투표율이 37.7%로 전국 최하위였던 만큼, 초반 상승세가 전체 투표 열기로 이어질지는 미지수다.

전남은 광주보다 높은 참여 흐름을 보였다. 같은 시각 전남 사전투표율은 8.58%로 전국 평균의 두 배 이상, 광주보다는 3.89%포인트 높았다. 민주당 후보와 무소속·조국혁신당 후보가 맞붙은 접전지에서는 투표율이 더 가파르게 올랐다. 신안은 19.79%로 20%에 육박했고, 진도 15.06%, 함평 14.36%, 완도 14.05%, 강진 13.90%, 담양 12.80% 등도 두 자릿수 투표율을 기록했다.

지역 정가 관계자는 “광주는 민주당 우세 구도가 뚜렷해 투표 열기가 낮게 보일 수 있지만, 전남은 접전지가 많아 지지층 결집이 빠르게 나타나는 분위기”라며 “광주·전남 통합 국면에서 치러지는 선거인 만큼 유권자들이 지역의 미래를 보고 적극적으로 참여할 필요가 있다”고 말했다.