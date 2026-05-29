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‘베이조스 우주 기업’ 블루오리진 로켓 연소 시험 중 폭발

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본문 요약

아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 우주기업 블루오리진의 대형 로켓 '뉴 글렌'의 연소 시험 중 대형 폭발이 발생했다.

뉴 글렌은 높이 98m에 달하는 초대형 로켓으로 스페이스X의 팰컨9과 스타십 등에 맞설 발사체로 평가 받아 왔다.

블루오리진은 뉴 글렌을 올해 8~12회 발사한다는 계획을 발표한 바 있다.

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‘베이조스 우주 기업’ 블루오리진 로켓 연소 시험 중 폭발

입력 2026.05.29 12:02

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

블루 오리진의 대형 로켓 ‘뉴 글렌’이 폭발하는 장면. 나사스페이스플라이트 엑스 갈무리

블루 오리진의 대형 로켓 ‘뉴 글렌’이 폭발하는 장면. 나사스페이스플라이트 엑스 갈무리

아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 우주기업 블루오리진의 대형 로켓 ‘뉴 글렌’의 연소 시험 중 대형 폭발이 발생했다.

블루오리진은 28일(현지시간) 엑스를 통해 “오늘 진행된 연소 시험 중 이상 현상이 발생했다”고 밝혔다. 폭발 사고는 미국 플로리다주에 있는 발사대에서 이날 오후 9시쯤 발생했다.

이 폭발 사고로 발사대와 주변 장비에 심각한 피해가 발생했으며 복구에는 최소 수개월이 걸릴 것이라고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

베이조스는 이날 엑스를 통해 “모든 직원이 무사한 것이 확인됐다”며 “원인을 파악하기에는 아직 이르지만 정확한 이유를 찾기 위해 노력 중”이라고 밝혔다.

뉴 글렌은 높이 98m에 달하는 초대형 로켓으로 스페이스X의 팰컨9과 스타십 등에 맞설 발사체로 평가 받아 왔다. 블루오리진은 뉴 글렌을 올해 8~12회 발사한다는 계획을 발표한 바 있다.

블루오리진은 미 항공우주국(NASA)의 달 탐사 계획 ‘아르테미스’ 프로그램에 참여해 유인 달 착륙선 ‘블루 문’을 개발 중이다. 뉴 글렌은 블루 문을 실어 운반하는 역할을 하게 된다. NYT는 “발사대가 파괴돼 블루오리진이 아르테미스에 참여하지 못할 수도 있다”고 전했다.

뉴 글렌은 다음 주 아마존의 저궤도(LEO) 위성 인터넷망용 통신위성들을 탑재하고 발사될 예정이었다.

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