창간 80주년 경향신문

평양 다녀온 싱가포르 외교장관 “북한, 대외 접촉 관심 없어”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

북한을 8년 만에 방문한 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관이 북한은 현재 대외 접촉에 관심을 보이지 않고 자립과 군사력 강화에 초점을 맞추고 있다고 자국 매체 스트레이츠 타임스 인터뷰에서 밝혔다.

조현 외교부 장관이 28일 북한을 거쳐 방한한 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 회담했다.

발라크리쉬난 장관은 한국 정부에 "북한이 주장하는 두 국가론을 현장에서 체험했다"고 말한 것으로 알려졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

평양 다녀온 싱가포르 외교장관 “북한, 대외 접촉 관심 없어”

입력 2026.05.29 12:17

자국 매체 스트레이츠 타임스와 인터뷰

“지난 8년 지속 발전…통일은 불수용”

“북한과 채널 유지, ARF 참석 권유”

조용원 북한 최고인민회의 상임위원장이 지난 27일 평양의사당에서 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 담화를 했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다. 사진은 조용원 최고인민회의 상임위원장(오른쪽)이 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 악수하는 모습. /조선중앙통신·연합뉴스

조용원 북한 최고인민회의 상임위원장이 지난 27일 평양의사당에서 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 담화를 했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다. 사진은 조용원 최고인민회의 상임위원장(오른쪽)이 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 악수하는 모습. /조선중앙통신·연합뉴스

북한을 8년 만에 방문한 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관이 북한은 현재 대외 접촉에 관심을 보이지 않고 자립과 군사력 강화에 초점을 맞추고 있다고 자국 매체 스트레이츠 타임스 인터뷰에서 밝혔다.

발라크리쉬난 장관은 지난 26~27일 북한을 거쳐 한국을 방문했으며 28일 조현 외교부 장관과 회담했다. 위성락 청와대 국가안보실장과도 만났다. 북한에서는 조용원 최고인민회의 상임위원장, 최선희 외무상을 만났다. 싱가포르 외교장관의 방북은 2018년 이후 처음이다. 싱가포르는 2018년 북·미 정상회담 장소를 제공한 국가다. 발라크리쉬난 장관의 남북한 방문을 두고 싱가포르가 다시 한 번 한반도 긴장 완화 등을 목표로 북·미 회담의 중재자 역할을 할 수도 있다는 관측이 나왔다.

29일 보도에 따르면 발라크리쉬난 장관은 “수교 50주년을 기념해 북한의 초청을 받았으며, 북한의 발전상을 업데이트하고 싶어 방북한 것”이라며 북·미 회담 중재 역할 수행 가능성을 일축했다. 그는 “지난 8년 동안 북한은 계속 발전했다”며 “새로운 주택 단지를 봤다. 깨끗하고 현대적이며 잘 조직된 계획도시였다”고 말했다. 그는 “평양의 경관은 동남아, 심지어 동북아의 어느 현대 도시와도 잘 어울릴 것”이라고 말했다.

발라크리쉬난 장관은 “북한은 확실히 현재는 러시아와 가까우며, 중국은 정권에 없어서는 안 되는 존재로 남아 있다”며 “미국 또는 한국, 일본과는 소통 채널을 열겠다는 열 준비가 돼 있지 않다”고 말했다. 발라크리쉬난 장관은 “이런 상황에서 저의 일반적 조언은 전략적 인내”라면서 “상황을 악화시키지 말고 문제를 악화시키지 말고, 도움이 되거나 소통의 채널을 열 수 있는 기회를 장기적으로 바라보기를 권한다. 어떤 문제는 시간이 무르익어야만 한다”고 말했다.

발라크리쉬난 장관은 “싱가포르는 유엔 안전보장이사회의 대북제재 결의안을 따르고 있으며 이는 북한과의 경제 관계에 상당한 제약을 가하고 있다”면서도 “그럼에도 북한은 우리의 입장을 잘 알고 있고 우리는 북한과의 소통 채널 유지에 항상 열려 있다”고 말했다.

발라크리쉬난 장관은 최 외무상에게 오는 7월 필리핀 마닐라에서 개최 예정인 지역 안보 협의체 아세안 지역 포럼(ARF)에 북한의 참석을 요청했다고 밝혔다. 그는 최 외무상에게 “북한의 목소리가 국제 무대에서 중요하게 다뤄져야 하며, 북한은 자신들의 정치적 우선순위에 맞는 적절한 방식과 시기에 적절한 기회를 찾아 더 넓은 세계와 지속적으로 소통해야 한다”고 말했다고 전했다.

북한은 2000년부터 해마다 ARF에 참석하다가 지난해 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 포럼에는 불참했다. 북한과 말레이시아는 김정남 암살 사건을 계기로 2021년 국교를 단절한 상태다.

발라크리쉬난 장관은 “북한 입장에서는 더 구체적인 내부적 이유가 있겠지만 현실은 현실”이라면서 “북한은 통일 가능성을 전혀 받아들이지 않는다”고 말했다. 그는 한국 측에는 한반도와 더 넓은 지역의 평화와 안정을 증진하기 위한 모든 당사자 간의 대화를 지지한다는 메시지를 전했다고 말했다.

발라크리쉬난 장관은 최근 미·중 정상회담과 관련해 “어느 정도 안정을 가져왔지만 근본적 전략 경쟁은 사라지지 않았다”며 “(싱가포르와 같은 작은 도시국가는) 상황을 매우 민감하게 받아들이고 이해하며, 우리가 할 수 있는 방식으로 건설적 역할을 하는 것이 중요하다”고 말했다.

북한 거쳐온 싱가포르 외교 “두 국가론, 현장에서 체험”

조현 외교부 장관이 28일 북한을 거쳐 방한한 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 회담했다. 발라크리쉬난 장관은 한국 정부에 “북한이 주장하는 두 국가론을 현장에서 체험했다”고 말한 것으로 알려졌다. 외교부는 “조 장관이 발라크리쉬난 장관의 방북 소감을 청취한 뒤 북한과 대화 여건을 조성하기 위해 싱가포르를 비롯한 아세안(동남아시아국가연합) 차원의...

https://www.khan.co.kr/article/202605282126005

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글