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29일 대전·세종·충남지역 317개 투표소에서도 제9회 전국동시지방선거 사전투표가 시작됐다.

대전 중구에 사는 김모씨는 "선거날은 식구들과 놀러 가려고 일찍 투표를 하러 왔다"며 "정당도 중요하지만 시장이나 구청장 후보들은 잘 아는 사람들이라 사람 됨됨이를 보고 일 잘할 사람들을 뽑았다"고 말했다.

지방선거에 출마한 후보자들도 이날 일찌감치 사전투표에 참여하면서 유권자들에 투표를 독려하고 나섰다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“정당 보고 투표” “인물이 중요”···사전투표 첫날 대전도 투표 열기

입력 2026.05.29 13:20

수정 2026.05.29 14:02

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  • 이종섭 기자

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29일 대전 서구 둔산동 대전시청 1층에 마련된 둔산1동 사전투표소에 유권자들이 길게 줄을 서 투표 순서를 기다리고 있다. 이종섭 기자

29일 대전 서구 둔산동 대전시청 1층에 마련된 둔산1동 사전투표소에 유권자들이 길게 줄을 서 투표 순서를 기다리고 있다. 이종섭 기자

29일 대전·세종·충남지역 317개 투표소에서도 제9회 전국동시지방선거 사전투표가 시작됐다. 지방선거 후보자들은 투표장을 찾아 투표를 독려했고, 각 투표장에는 점심시간 등을 이용해 투표에 참여하려는 유권자 발길이 이어졌다.

대전 서구 둔산동 대전시청 1층에 마련된 둔산1동 사전투표소에는 점심시간이 되자 투표를 하기 위해 찾아온 인근 직장인 등으로 긴 줄이 늘어섰다. 관외 유권자 대기 줄에는 한 때 50여명씩 줄을 서 기다리기도 했다.

투표를 마치고 나온 유권자들의 선택 기준은 엇갈렸다. 50대 한 여성 유권자는 “그동안 쭉 지지해 온 정당이 있기 때문에 고민 없이 일찍 투표를 했다”며 “국가와 지역 발전을 위해 도움이 될 정당 후보들에게 한 표를 행사했다”고 말했다.

세종에 주소를 둔 50대 직장인 김모씨도 “세종에 주소가 있지만 대전에서 주로 생활하다 보니 사실 후보들은 잘 알지 못한다”면서 “소속 정당을 보고 투표했다”고 말했다.

인물을 선택 기준으로 내세운 유권자들도 있었다. 대전 중구에 사는 김모씨(82)는 “선거날은 식구들과 놀러 가려고 사전투표를 했다”며 “정당도 중요하지만 시장이나 구청장 후보들은 잘 아는 사람들이라 사람 됨됨이를 보고 일 잘할 사람들을 뽑았다”고 말했다.

지방선거에 출마한 후보자들도 이날 일찌감치 사전투표에 참여하면서 유권자들에게 투표를 독려했다. 더불어민주당 소속 시장·구청장 후보들은 이날 일제히 각 지역 사전투표소를 찾아 투표했다. 허태정 대전시장 후보는 투표를 마친 후 “대전의 미래와 대한민국의 미래를 위해, 본인을 위해 시민 모두가 투표에 참여해 달라”고 말했다.

이장우 국민의힘 대전시장 후보는 “남은 기간 민생현장을 누비며 한 명의 시민이라도 더 만나기 위해 3일 본투표에 참여하겠다”면서도 “선거 당일 부득이한 사정으로 투표소에 가기 힘든 시민들께서는 사전투표를 통해 소중한 주권을 행사해주시길 간곡히 부탁한다”고 호소했다.

중앙선거관리위원회에 따르면, 이날 오후 1시 현재 대전지역 사전투표율은 5.45%로, 전국 평균(5.90%)을 밑돌고 있다. 반면 세종지역 사전투표율은 6.02%, 충남도 5.94%로 전국 평균보다는 높은 투표율을 보이고 있다.

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