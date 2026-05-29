29~30일 양일 제주 전역 43곳 사전투표소서

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 제주에서도 순조롭게 사전투표가 진행되고 있다.

사전투표는 이날부터 30일까지 오전 6시부터 오후 6시까지 제주시 26곳, 서귀포시 17곳 등 제주 전역 43개 사전투표소에서 이뤄진다. 주소지와 관계없이 관광객·도민 등 누구나 투표할 수 있다.

점심시간을 전후로 찾은 제주시 한 사전투표소. 주소지와 관계없이 투표가 가능한 덕분에 관내 투표는 줄을 서지 않았지만, 관외 투표를 위해 찾은 유권자들은 긴 줄을 형성하고 있었다. 문모씨(45)는 “선거 당일은 어떤 사정이 있을지 모르니 미리 사전투표했다”고 밝혔다.

더불어민주당 위성곤·국민의힘 문성유·무소속 양윤녕 제주도지사 후보와 김광수·고의숙·송문석 제주도교육감 후보도 이날 투표했다.

서귀포시 국회의원 보궐선거에 출마한 민주당 김성범 후보도 이날 투표했다. 국민의힘 고기철 후보는 일정상 본투표에 투표할 예정이다.

제주시 유권자는 도지사와 교육감, 도의원, 비례대표까지 4장, 서귀포시 유권자는 국회의원 보궐선거까지 모두 5장에 투표할 수 있다. 후보자가 단독 출마한 무투표 도의원 당선 지역 8곳은 3장의 투표지만을 받는다.

이번 지방선거의 제주지역 선거인 수는 모두 56만5350명(제주시 41만978명, 서귀포시 15만4372명)이다. 2022년 제8회 지방선거보다 266명(0.05%), 2025년 제21대 대선보다는 2154명(0.38%) 증가한 수치다.

제주도는 이날부터 6월4일 개표 종료 때까지 지방선거가 차질없이 치러질 수 있도록 투·개표 지원 상황실을 운영한다. 특별자치행정국장이 상황실장을 맡고 행정시와 함께 총 15명이 투·개표 진행상황을 종합 관리한다.