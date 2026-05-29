인하대병원, 개원 30주년 기념식 개최

인하대병원이 지난 27일 개원 30주년을 맞아 인천 그랜드 하얏트에서 기념행사를 열었다고 29일 밝혔다.

이날 행사에는 조원태 한진그룹 회장, 김주영 국회의원, 제프리 존스 RMHC Korea 회장, 지용택 새얼문화재단 이사장, 성용락 정석인하학원 이사장, 류경표 한진칼 부회장, 조명우 인하대학교 총장, 이택 인하대학교 의료원장 겸 인하대병원장, 신승일 인하대병원 노동조합 위원장 등 300여명이 자리를 함께했다.

행사는 1부 학술대회와 2부 기념식으로 나뉘어 진행됐다. 오후 2시부터 열린 학술대회에서는 ‘인하대병원 30년의 발자취’, ‘인하대병원의 현재’, ‘미래로 이어가는 도약’ 등 3개 세션이 펼쳐졌다. 의료진과 외부 전문가들이 병원의 지난 30년을 돌아보고 미래 의료 방향을 논의하는 자리로 꾸며졌다.

오후 5시부터 시작된 2부 기념식에선 30주년 기념영상이 상영됐고 이택 의료원장의 환영사, 조원태 한진그룹 회장의 축사가 이어졌다.

조원태 회장은 “인하대병원은 조부이신 조중훈 한진그룹 창업주께서 지역 의료 발전과 기업 이익의 사회 환원을 위해 건립하셨다”며 “인천 및 경기서북부를 대표하는 상급종합병원으로서 누구나 인정하는 국내 상위 의료기관으로 발전했고, 앞으로 통합 진료 체계와 환자 가족 지원 시설을 모두 갖춘 대한민국 최고의 병원으로 도약하기를 기원한다”고 말했다.

이어 대한항공·RMHC Korea·인하대병원의 3자 업무협약 체결식도 진행됐다. 업무협약은 인하대병원에서 치료받는 중증 어린이 환자와 가족이 함께 머물 수 있는 로날드맥도날드하우스를 병원 인근에 건립하는 것을 골자로 한다. 대한항공이 부지를 제공하고, RMHC Korea가 건립·운영을, 인하대병원이 의료 연계와 시설 관리를 담당한다. 실제 로날드맥도날드하우스가 중증 소아 환자의 치료 성과를 높인다는 논문과 보고서들이 의학계에 지속적으로 발표된 바 있다.

이어 임직원과 참석자들이 미래를 향한 바람과 다짐의 메시지를 넣은 타임캡슐 봉인 퍼포먼스가 진행됐다. 타임캡슐은 인하대병원 개원 50주년이 되는 오는 2046년 5월 27일 개봉 예정이다. 장기근속·모범·공로 표창장 수여와 인하대학교 의과대학 총동문회 등의 발전기금 전달식도 이어졌다.

이택 의료원장은 “지난 30년은 한진그룹, 정석인하학원, 인하대학교의 굳건한 지지와 함께 든든한 울타리가 돼 주신 분들, 그리고 어려운 상황마다 헌신을 아끼지 않은 직원들이 있었기에 가능했다”며 “개원 30년을 새로운 출발점 삼아 글로벌 병원평가 122위에서 TOP 30 진입, 세계 초일류 연구중심병원이라는 위대한 비상을 향해 힘차게 나아가겠다”고 말했다.