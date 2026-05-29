‘학폭재판 노쇼’ 권경애 변호사 6500만원 배상 확정...“9000만원 각서도 인정”

학교폭력 피해자 유족의 소송을 맡고 재판에 거듭 불출석해 패소하게 만든 권경애 변호사가 의뢰인이었던 유족에게 6500만원을 배상해야 한다는 판결을 대법원이 확정했다. 대법원은 권 변호사가 뒤늦게 자신의 잘못을 알리며 9000만원 지급을 약속했던 ‘각서’의 효력도 인정해 파기환송심에서는 배상금이 더 늘어날 것으로 보인다.

대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 29일 학교폭력 피해로 숨진 고 박주원양의 어머니 이기철씨가 권 변호사 등을 상대로 낸 손해배상 소송에서 “권 변호사와 해미르는 공동으로 이씨에게 6500만 원을 지급하고, 해미르는 별도로 220만원을 지급하라”는 원심판결을 확정했다.

권 변호사는 이씨 측 대리인으로 2016년 박양을 괴롭힌 학교폭력 가해자들을 상대로 낸 소송의 1심에서 일부 승소했다. 그런데 2심에서는 권 변호사가 3차례 연속으로 재판에 불출석해 패소했다. 민사소송법은 당사자가 3번 이상 재판에 나오지 않거나 변론을 하지 않으면 소를 취하한 것으로 간주한다.

권 변호사는 5개월간 유족에게 패소 사실을 알리지 않았고, 대법원에 상고도 제기하지 않아 판결은 그대로 확정됐다. 이에 이씨는 권 변호사와 법무법인을 상대로 2억원 손해배상을 요구하는 소송을 냈다.

1심과 2심은 모두 유족 측 손을 들어줬다. 당시 재판부는 “원고는 딸의 사망 경위를 밝히고 관련자들에게 책임을 묻고자 장기간 이어온 소송이 소송대리인의 잘못으로 허망하게 끝나고, 이를 소송대리인이 숨기는 바람에 뒤늦게 알게 됐다”며 “허탈감과 배신감이 컸을 것”이라고 했다. 대법원도 권 변호사의 배상 책임을 인정했다.

대법원은 원심에서 인정되지 않는 ‘9000만원 각서’의 효력도 인정했다. 권 변호사는 뒤늦게 패소 사실을 알리면서 2023년 3월 유족에게 9000만원을 주겠다는 내용의 각서를 썼다. 그런데 유족이 자신을 상대로 소송을 내자 ‘나의 잘못이 언론에 보도되지 않는다’는 조건으로 각서를 쓴 것이고, 유족이 약속을 어겼기 때문에 돈을 줄 수 없다고 주장했다. 2심 법원은 이를 받아들여 권 변호사와 유족 측의 9000만원 지급 약정은 깨졌다고 판단했다.

대법원은 판단은 달랐다. 대법원은 “이행각서에 약정금 지급의 ‘조건’은 전혀 명시돼 있지 않을 뿐만 아니라 지급 조건 존재 여부의 해석이 문제 될 정도의 관련 문언도 기재돼 있지 않다”며 “지급조건을 이행각서의 내용으로 하기로 원고와 합의했음에도 이를 기재하지 않았다는 것은 쉽게 납득하기 어렵다”고 했다.

이씨 측 대리인은 이날 입장문을 내고 “소송기록상 권 변호사가 의도적으로 불출석했다고 볼 만한 여러 정황이 있는데, 각서를 제외한 나머지 상고는 모두 기각됐다”며 “이 사건의 본질은 단순한 배상 금액이 아니라 권 변호사가 어떤 경위에서 불출석하게 됐는지 철저히 진상을 규명하는 데 있다는 점에서 대법원 판단에 많이 아쉬움이 남는다”고 했다. 이어 “권 변호사는 지금이라도 정황한 불출석 경위를 밝히고, 유족과 국민들 앞에 책임 있는 자세를 보여달라”고 했다.