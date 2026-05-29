지역구는 인천 계양을이지만···이 대통령 부부, 서울 삼청동 주민센터서 나란히 사전투표

이재명 대통령은 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 청와대 인근인 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 표를 행사했다.

김혜경 여사도 이 대통령과 함께 사전투표를 했다.

이 대통령 부부는 이날 자택 주소지인 인천 계양을 지역을 대상으로 한 관외 투표에 참여했다. 인천 계양을 국회의원 재보궐선거에는 청와대 대변인을 지내 ‘이재명의 입’으로 불리는 김남준 더불어민주당 후보와 심왕섭 국민의힘 후보가 맞붙었다.