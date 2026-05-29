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지역구는 인천 계양을이지만···이 대통령 부부, 서울 삼청동 주민센터서 나란히 사전투표

입력 2026.05.29 14:05

수정 2026.05.29 14:12

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 종로구 삼청동 주민센터를 찾아 투표하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 종로구 삼청동 주민센터를 찾아 투표하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 청와대 인근인 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 표를 행사했다.

김혜경 여사도 이 대통령과 함께 사전투표를 했다.

이 대통령 부부는 이날 자택 주소지인 인천 계양을 지역을 대상으로 한 관외 투표에 참여했다. 인천 계양을 국회의원 재보궐선거에는 청와대 대변인을 지내 ‘이재명의 입’으로 불리는 김남준 더불어민주당 후보와 심왕섭 국민의힘 후보가 맞붙었다.

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