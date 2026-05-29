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사전투표율, 오후 2시 7.02%…2022년 지방선거보다 0.76%p 높아

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본문 요약

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 첫날인 29일 오후 2시 투표율이 7.02%로 집계됐다.

자신의 주소지 관할 구·시·군에 설치된 관내 사전투표소를 찾은 유권자는 투표용지를 받고 기표소에서 비치된 도장으로 기표를 한 후 투표함에 넣으면 된다.

주소지 밖인 관외 투표소에서 투표하는 유권자는 투표용지와 함께 회송용 봉투도 같이 받는다.

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사전투표율, 오후 2시 7.02%…2022년 지방선거보다 0.76%p 높아

입력 2026.05.29 14:19

수정 2026.05.29 14:29

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  • 박순봉 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 첫날인 29일 오후 2시 투표율이 7.02%로 집계됐다.

중앙선거관리위원회는 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에 전체 유권자 4464만9908명 중 313만4398명이 투표했다고 밝혔다. 2022년 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(6.26%)과 비교해 0.76%포인트 높다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 중구 소공누리센터에 마련된 소공동 사전투표소에서 직장인들이 점심시간을 이용해 사전투표를 하기 위해 줄을 서 있다. 서성일 선임기자

제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 중구 소공누리센터에 마련된 소공동 사전투표소에서 직장인들이 점심시간을 이용해 사전투표를 하기 위해 줄을 서 있다. 서성일 선임기자

오후 2시 기준 투표율이 가장 높은 지역은 전라남도(14.50%)이고, 다음 지역은 전북특별자치도(12.22%)다. 투표율이 가장 낮은 곳은 대구(5.46%)다. 서울 투표율은 6.58%, 부산은 6.40%다.

사전투표는 이날부터 30일까지 전국 3571개 사전 투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 유권자는 신분증만 지참하면 주소지와 상관없이 모든 사전투표소에서 투표할 수 있다. 사전투표소 위치는 선관위 홈페이지나 포털사이트 등에서 확인할 수 있다. 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.

대부분 지역 유권자는 교육감, 시도지사 등 1인당 투표용지 7장을 받는다. 국회의원 재보궐선거가 치러지는 지역 유권자는 투표용지 1장을 추가로 받는다.

사전투표소에서는 관내와 관외로 동선이 구분된다. 자신의 주소지 관할 구·시·군에 설치된 관내 사전투표소를 찾은 유권자는 투표용지를 받고 기표소에서 비치된 도장으로 기표를 한 후 투표함에 넣으면 된다. 주소지 밖인 관외 투표소에서 투표하는 유권자는 투표용지와 함께 회송용 봉투도 같이 받는다. 관외 유권자는 기표소에서 투표지에 기표한 후 투표지를 회송용 봉투에 넣고 봉함한 뒤 투표함에 넣어야 한다.

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