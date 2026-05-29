정청래 “윤석열·박근혜·이명박 감옥 3인방 설쳐…내란 옹호 정당 심판해야”

“주식계좌 보며 흐뭇하면 기호 1번에 투표해달라”

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 사전투표 시작일인 29일 이명박·박근헤·윤석열 전 대통령을 언급하며 “지금 감옥 3인방이 설치고 있다”며 “내란 옹호정당을 심판해달라”고 말했다.

정 대표는 이날 경기 성남 모란시장에서 열린 추미애 경기도지사 후보·김병욱 성남시장 후보 지원 유세에서 “윤석열, 박근혜, 이명박. 이 감옥 3인방보다 10배, 100배 일 잘하는 분이 이재명 대통령”이라며 “역사를 거꾸로 돌리려는 윤 어게인 세력을 심판해달라. 내란 옹호정당을 심판해달라”고 말했다.

정 대표는 특히 최근 대구를 시작으로 전국을 돌며 선거 유세 중인 박 대통령을 언급하며 “국정농단으로, 촛불혁명으로 탄핵당한 박근혜가 돌아다니고 있다”고 말했다. 그는 “박근혜가 싫으시다면, 박근혜를 물리치려면 누구에게 투표해야 하냐”며 추 후보와 김 후보를 뽑아달라고 말했다.

정 대표는 이날 오전 서울 마포 성산2동 주민센터에서 사전투표를 마치면서 사전투표 첫날 유세 일정을 시작했다. 정 대표는 투표 직후 기자들과 만나 “권력은 총구에서 나오지 않고 투표장에서 나온다”며 “내가 바라는 사람이 꼭 됐으면 좋겠다면 꼭 투표해달라”고 말했다. 사전투표를 서울에서 한 이유에 대해서는 “서울을 이기면 전국을 이긴다”며 “중요하지 않은 선거가 없지만, 서울에서는 꼭 이기고 싶다”고 말했다.

정 대표는 이후 서울 중구의 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 중앙선거대책위원회 현장 회의를 열었다. 정 대표는 “이번 6·3 지방선거는 이재명 대통령에게 힘을 실어주는 선거”라며 “코스피가 상승해서 주식 계좌에서 이익을 보시거나 주식 계좌를 보면서 마음이 흐뭇하신 분들이 계신다면 민주당 기호 1번에 투표해 주시기를 바란다”고 말했다.

정 대표는 서울 현장 선대위 회의가 끝나고 곧바로 경기 성남 유세 현장으로 이동했다. 오후에는 스윙 스테이트로 불리는 충남을 찾아 김기재 당진시장 후보, 맹정호 서산시장 후보, 손세희 홍성군수 후보 유세를 지원할 예정이다.

전북을 지역구로 둔 한병도 원내대표는 이날 오후 전북 남원시에서 사전투표를 하고 양충모 남원시장 후보와 이원택 전북지사 후보 지원 유세에 나선다. 전북지사에 출마한 김관영 무소속 후보의 선전이 막판까지 이어지자 표심 단속에 나선 것으로 풀이된다.