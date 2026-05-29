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‘서소문 고가차도’ 철거 재개, 밤새 슬래브·거더 걷어내···“30일 경의선 첫차 운행 목표”

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본문 요약

서울 서소문 고가차도 철거가 재개된 29일 오전, 붕괴사고 당시 일부가 무너져 내렸던 슬래브는 찾아볼 수 없었다.

국토교통부에 따르면 서소문 고가차도 붕괴사고 중앙사고수습본부는 이날 오전 4시45분 안전 우려가 가장 컸던 S9 구간 거더 16개 철거를 마쳤다.

중수본은 국토교통부, 고용노동부, 행정안전부, 서울시, 경찰청, 소방청, 코레일, 국가철도공단 등으로 구성됐다.

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‘서소문 고가차도’ 철거 재개, 밤새 슬래브·거더 걷어내···“30일 경의선 첫차 운행 목표”

입력 2026.05.29 14:26

수정 2026.05.29 15:40

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  • 노도현 기자

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29일 서울 서소문 고가차도 현장에서 철거 후 잔해를 정리하는 작업이 진행되고 있다. 노도현 기자

29일 서울 서소문 고가차도 현장에서 철거 후 잔해를 정리하는 작업이 진행되고 있다. 노도현 기자

서울 서소문 고가차도 철거가 재개된 29일 오전, 붕괴사고 당시 일부가 무너져 내렸던 슬래브(상판)는 찾아볼 수 없었다. 다리를 떠받치던 기둥(교각)만 남아 있었다. 밤샘 공사로 사고 구간 상부 구조물은 이미 철거돼있었다.

공사 관계자들은 굴착기로 철근과 콘크리트 잔해를 치우는 작업에 한창이었다. 현장에선 굴삭기 6대와 덤프트럭 11대가 분주히 움직였다. 한쪽에선 먼지가 흩날리지 않도록 계속 물을 뿌렸다. 구조물 잔해를 정리하는 작업은 오후에도 이어지고 있다.

국토교통부에 따르면 서소문 고가차도 붕괴사고 중앙사고수습본부는 이날 오전 4시45분 안전 우려가 가장 컸던 S9 구간 거더(다리 상판을 지지하는 보의 일종) 16개 철거를 마쳤다. 중수본은 국토교통부, 고용노동부, 행정안전부, 서울시, 경찰청, 소방청, 코레일, 국가철도공단 등으로 구성됐다.

서소문 고가차도 철거작업 재개 전(왼쪽)과 후 모습. 서울시 제공

서소문 고가차도 철거작업 재개 전(왼쪽)과 후 모습. 서울시 제공

서울시는 전날 저녁 고용노동부로부터 S9 구간 철거 재개 승인을 받고 이날 오전 0시 공사를 시작했다. 압쇄기를 부착한 굴삭기가 철거물을 부수는 방식인 ‘압쇄 공법’으로 철거를 진행했다.

현재 S9 구간은 기둥만 남았다. S9 구간과 이어져 있던 S8 구간 거더 6개도 철거할 예정이다. S8 구간 거더까지 모두 철거되면 기둥 3개가 남는다. 기둥은 열차 운행 정상화 이후 별도로 철거할 계획이다.

29일 서울 서소문 고가차도 현장에서 철거 후 잔해를 정리하는 작업이 진행되고 있다. 노도현 기자

29일 서울 서소문 고가차도 현장에서 철거 후 잔해를 정리하는 작업이 진행되고 있다. 노도현 기자

중수본이 목표로 하는 작업 완료 시점은 30일 오전 5시다. S8 구간 거더를 철거하고 잔해물을 정리한 뒤 경의선 전차선·궤도 복구와 시험 운전을 거쳐 열차 운행을 하게 된다. 중수본은 “30일 토요일 경의선 첫차 운행을 목표로 마지막까지 안전한 현장 복구에 최선을 다하겠다”고 말했다.

서울시는 이날 오후 3시까지 공사장 인근 도로를 전면 통제한다. 공사 진행 상황에 따라 통제 해제 시점이 바뀔 수 있다.

[단독] 서울시, ‘서소문고가’ 위험 포착하고도 교통통제 요청 안해···7시간 동안 ‘무방비’

서울시가 서대문구 서소문 고가차도 이상 징후를 감지한 뒤 약 7시간 동안 교통통제 요청을 하지 않은 것으로 확인됐다. 안전불감증이 피해를 키웠다는 지적이 나온다. 29일 국회 행정안전위원회 소속 윤건영 더불어민주당 의원이 서울경찰청으로부터 제출받은 자료를 보면 서소문 고가차도 철거 공사 기간 서울경찰청에 접수된 교통통제 요청은 한 건도 없었다. 서울시...

https://www.khan.co.kr/article/202605291150001

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