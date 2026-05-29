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냉동김밥 수출 181% 급증···2조2000억원 팔린 ‘K푸드’는 라면

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본문 요약

라면과 냉동김밥, 조미김 등이 해외에서 인기를 얻으면서 지난해 국내 식품산업 생산과 수출이 모두 증가한 것으로 나타났다.

건강기능식품 수출액도 전년 대비 14.2% 증가한 3억1817만달러로 집계됐다.

건강기능식품 수출은 3년 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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냉동김밥 수출 181% 급증···2조2000억원 팔린 ‘K푸드’는 라면

입력 2026.05.29 14:29

수정 2026.05.29 15:00

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  • 이혜인 기자

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라면과 냉동김밥, 조미김 등이 해외에서 인기를 얻으면서 지난해 국내 식품산업 생산과 수출이 모두 증가한 것으로 나타났다. 경향신문 자료사진

라면과 냉동김밥, 조미김 등이 해외에서 인기를 얻으면서 지난해 국내 식품산업 생산과 수출이 모두 증가한 것으로 나타났다. 경향신문 자료사진

라면과 냉동김밥, 조미김 등이 해외에서 인기를 얻으면서 지난해 국내 식품산업 생산과 수출이 모두 증가한 것으로 나타났다. 건강관리에 대한 관심이 커지면서 고단백 식품 등 영양소 균형을 맞춘 ‘케어푸드’ 시장도 성장세를 이어갔다.

식품의약품안전처와 식품안전정보원은 지난해 식품산업 생산실적을 집계한 결과, 119조7372억원으로 전년(114조8252억원)보다 4.3% 증가했다고 밝혔다. 생산실적은 영업기간 내 생산한 해당 제품의 제조원가를 천원 단위로 계산한 금액이다.

수출실적은 78억6318만달러로 전년보다 8.3% 늘었다. 식품산업 생산실적은 국내총생산(GDP)의 4.5%, 제조업 GDP의 16.4%를 차지했다.

한류 열풍을 타고 라면과 김밥 등 ‘K-푸드’가 해외에서 인기를 얻었다. 라면(유탕면) 수출액은 15억105만달러(약 2조2000억원)로 전년 대비 26.5% 증가하며 분야별 수출실적 1위에 올랐다. 즉석섭취·편의식품류 수출액은 7억7606만달러(약 1조1000억원), 조미김은 5억6239만달러(약 8440억원)를 기록했다. 특히 냉동김밥 등을 포함한 즉석섭취식품 수출액은 134만달러(약 20억원)로 규모는 크지 않지만 전년보다 180.9% 증가했다. 조미김 수출도 12.8% 늘며 수산가공식품 수출 1위를 유지했다.

식약처는 지난해 식품산업 성장의 특징으로 케어푸드 시장 확대를 꼽았다. 케어푸드는 건강 상태와 영양 요구를 고려한 맞춤형 식품으로, 단백질을 강화한 영양식이나 당 조절 식품 등이 대표적이다. 암 환자용 균형영양식 등을 포함한 특수의료용도식품 생산액은 1936억원으로 전년보다 11.3% 증가했다. 영유아용 이유식과 체중조절용 조제식품 등을 포함한 특수영양식품 생산액도 2393억원으로 15.3% 늘었다.

건강기능식품 수출액도 전년 대비 14.2% 증가한 3억1817만달러(약 4770억원)로 집계됐다. 건강기능식품 수출은 3년 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다. 샐러드·새싹채소 생산액은 7.9%, 선식 생산액은 41.7% 증가한 것으로 조사됐다.

축산물 생산실적은 40조2627억원으로 전년보다 6.6% 증가했다. 품목별로는 돼지고기 포장육 생산액이 10조5732억원으로 가장 많았다. 이어 쇠고기 포장육(8조8218억원), 양념육류(6조1895억원), 닭고기 포장육(3조2409억원), 우유류(1조9504억원) 순이었다.

반숙란과 훈제란 등 알가열제품 생산액은 전년보다 12.4% 증가했고, 단백질 보충제와 음료의 핵심 원료인 유청 생산액도 22.4% 늘었다. 국민 1인당 육류 소비량은 61.6㎏으로 전년보다 0.3% 증가한 반면, 쌀 소비량은 53.9㎏으로 3.4% 감소했다.

업체별 생산실적에서는 CJ제일제당이 2조7127억원으로 1위를 유지했다. 이어 농심(2조4729억원), 롯데칠성음료(2조3038억원), 롯데웰푸드(1조9366억원), 오뚜기(1조7188억원) 순이었다. 불닭볶음면 수출 호조에 힘입은 삼양식품은 생산실적 1조5358억원을 기록하며 6위에 올랐다. 생산실적 1조원 이상 업체는 총 11곳으로 전년보다 1곳 늘었다.

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