냉동김밥 수출 181% 급증···2조2000억원 팔린 ‘K푸드’는 라면

라면과 냉동김밥, 조미김 등이 해외에서 인기를 얻으면서 지난해 국내 식품산업 생산과 수출이 모두 증가한 것으로 나타났다. 건강관리에 대한 관심이 커지면서 고단백 식품 등 영양소 균형을 맞춘 ‘케어푸드’ 시장도 성장세를 이어갔다.

식품의약품안전처와 식품안전정보원은 지난해 식품산업 생산실적을 집계한 결과, 119조7372억원으로 전년(114조8252억원)보다 4.3% 증가했다고 밝혔다. 생산실적은 영업기간 내 생산한 해당 제품의 제조원가를 천원 단위로 계산한 금액이다.

수출실적은 78억6318만달러로 전년보다 8.3% 늘었다. 식품산업 생산실적은 국내총생산(GDP)의 4.5%, 제조업 GDP의 16.4%를 차지했다.

한류 열풍을 타고 라면과 김밥 등 ‘K-푸드’가 해외에서 인기를 얻었다. 라면(유탕면) 수출액은 15억105만달러(약 2조2000억원)로 전년 대비 26.5% 증가하며 분야별 수출실적 1위에 올랐다. 즉석섭취·편의식품류 수출액은 7억7606만달러(약 1조1000억원), 조미김은 5억6239만달러(약 8440억원)를 기록했다. 특히 냉동김밥 등을 포함한 즉석섭취식품 수출액은 134만달러(약 20억원)로 규모는 크지 않지만 전년보다 180.9% 증가했다. 조미김 수출도 12.8% 늘며 수산가공식품 수출 1위를 유지했다.

식약처는 지난해 식품산업 성장의 특징으로 케어푸드 시장 확대를 꼽았다. 케어푸드는 건강 상태와 영양 요구를 고려한 맞춤형 식품으로, 단백질을 강화한 영양식이나 당 조절 식품 등이 대표적이다. 암 환자용 균형영양식 등을 포함한 특수의료용도식품 생산액은 1936억원으로 전년보다 11.3% 증가했다. 영유아용 이유식과 체중조절용 조제식품 등을 포함한 특수영양식품 생산액도 2393억원으로 15.3% 늘었다.

건강기능식품 수출액도 전년 대비 14.2% 증가한 3억1817만달러(약 4770억원)로 집계됐다. 건강기능식품 수출은 3년 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다. 샐러드·새싹채소 생산액은 7.9%, 선식 생산액은 41.7% 증가한 것으로 조사됐다.

축산물 생산실적은 40조2627억원으로 전년보다 6.6% 증가했다. 품목별로는 돼지고기 포장육 생산액이 10조5732억원으로 가장 많았다. 이어 쇠고기 포장육(8조8218억원), 양념육류(6조1895억원), 닭고기 포장육(3조2409억원), 우유류(1조9504억원) 순이었다.

반숙란과 훈제란 등 알가열제품 생산액은 전년보다 12.4% 증가했고, 단백질 보충제와 음료의 핵심 원료인 유청 생산액도 22.4% 늘었다. 국민 1인당 육류 소비량은 61.6㎏으로 전년보다 0.3% 증가한 반면, 쌀 소비량은 53.9㎏으로 3.4% 감소했다.

업체별 생산실적에서는 CJ제일제당이 2조7127억원으로 1위를 유지했다. 이어 농심(2조4729억원), 롯데칠성음료(2조3038억원), 롯데웰푸드(1조9366억원), 오뚜기(1조7188억원) 순이었다. 불닭볶음면 수출 호조에 힘입은 삼양식품은 생산실적 1조5358억원을 기록하며 6위에 올랐다. 생산실적 1조원 이상 업체는 총 11곳으로 전년보다 1곳 늘었다.