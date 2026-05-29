정부, 기업 국내 복귀 기준 완화…비수도권 유턴 기업에 보조금 지급

국내 유턴 기업 인정 범위 넗히기로 해외 사업장 청산 면제 대상도 확대 비수도권 투자·청년 고용 따져 지원

정부가 기업의 국내 복귀(유턴) 촉진을 위한 제도 개편에 나선다. 유턴 기업을 비수도권에 안착시키는 내용이 골자다.

산업통상부는 29일 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 ‘국내 복귀 재정립 및 촉진 방안’을 발표했다. 산업부는 “해외 사업장의 단순 국내 이전을 넘어 지방 투자를 활성화하고 첨단 전략 분야 국내 역량을 확보하기 위한 과제”라고 설명했다.

산업부는 먼저 유턴 기업 인정 범위를 넓히기로 했다. 지금까지는 해외 사업장과 국내 복귀 사업장에서 생산하는 제품과 서비스가 같거나 유사해야만 유턴 기업으로 인정해 각종 혜택을 줬다. 앞으로는 핵심 기술과 공급망, 기능과 용도 등을 고려해 탄력적으로 유사성을 판단한다.

예를 들어 해외로 진출했던 내연기관차 부품 기업이 국내로 돌아와 전기차 등 미래차 부품을 생산하더라도 이를 유턴으로 인정한다.

기업이 국내로 복귀할 때 해외 사업장을 청산·양도·축소해야 하는 조건 면제 대상도 확대한다. 기존엔 첨단산업과 공급망 관련 특정 기술이나 제품에 대한 확인서를 보유하고 국내 복귀 사업장에서 이를 생산하는 경우에만 면제권을 줬다. 산업부는 제도 개편을 통해 첨단산업·공급망 분야에 해당하면서 핵심 생산 시설(마더팩토리) 투자로 인정되는 경우도 면제 대상에 포함할 계획이다.

유턴 기업 보조금 정책도 바뀐다. 정부는 기업과 협의해 유턴 보조금 지원 규모를 정하는 협상 방식을 도입하기로 했다. 비수도권 투자, 청년 중심 고용 창출 등을 따져 보조금을 차등 산정하고, 지원 한도는 정액 대신 보조비율에 상한을 두는 방식이다. 지금까지는 정해진 기준에 따라 보조 비율이 일률 적용됐다. 산업부는 특히 “수도권으로 복귀하는 기업엔 보조금을 지원하지 않는다”고 밝혔다.

이 외에도 제조업 인공지능(AI) 전환(M.AX)이나 자동화를 추진한 유턴 기업엔 기존 사업장의 고용과 면적 유지 의무를 합리적으로 개선하는 등의 혜택을 주기로 했다.

산업부는 “최근 신규 유턴이 정체되고 유턴 취소가 증가하는 등 구조적 혁신에 한계가 있어 변화가 필요했다”고 설명했다. 산업부에 따르면 유턴 기업 선정 건수는 2022년 23개, 2024년 20개, 지난해 14개로 줄었다. 반면 유턴 취소 기업은 2018년 5개에서 2020년 7개로 늘었다.

김정관 산업부 장관은 “개선 방안을 신속히 이행해 지방 중심의 유턴을 촉진하고 양질의 유턴 기업을 적극적으로 유치할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.