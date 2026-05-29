트럼프 얼굴 박힌 250달러 진짜 나올까···반대하던 인쇄국장 쫓아내고 조폐국에 압박까지

베선트 재무장관 “관련 법안 제출돼있다” 브리핑서 직접 지폐 시안 디자인도 공개 현행법상 사망자 초상화만 가능···위법 소지

미국 건국 250주년을 기념해 도널드 트럼프 대통령의 얼굴을 넣은 250달러짜리 지폐 발행을 행정부가 추진하고 있는 것으로 전해졌다.

28일(현지시간) AFP통신에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 백악관에서 열린 브리핑에서 재무부가 트럼프 대통령의 초상화를 담은 250달러짜리 지폐 발행을 추진하고 있다며 모형을 공개했다.

베선트 장관은 “현직 대통령을 미 건국 250주년 기념 지폐에 넣는 것이 부적절하다고 생각하지 않는다”며 “관련 법안이 하원과 상원에 제출돼 있다”고 말했다.

이날 워싱턴포스트(WP)는 브랜든 비치 미 연방 재무관 등 행정부 인사들이 조폐국에 트럼프 대통령의 초상화가 담긴 250달러짜리 지폐 시안을 제작하도록 압박해왔다고 해당 사안을 잘 아는 전·현직 직원 4명을 인용해 보도했다.

비치 재무관이 직접 지폐 시안 디자인을 제공하기도 했는데, 이는 250달러 지폐 중앙에 트럼프 대통령의 얼굴이 들어가고 양옆에는 트럼프 대통령과 스콧 베선트 재무장관의 서명이 각각 담긴 형태인 것으로 전해졌다.

해당 시안을 디자인한 영국 화가 이안 알렉산더는 트럼프 대통령과 관련 내용을 논의했으며 트럼프 대통령이 건국 250주년 기념 로고를 추가하는 등 자신의 원안 디자인을 일부 수정한 뒤 최종 승인했다고 말했다.

해당 지폐 발행 추진을 반대하던 패트리샤 솔리메네 인쇄국장은 지난달 다른 부서로 전보 조치됐다고 WP는 전했다.

앞서 일부 공화당 의원들이 트럼프 대통령의 초상을 250달러 지폐에 실을 수 있게 하는 법안을 지난해 발의했으나 별다른 진전은 없는 상태다.

재무부 대변인은 성명을 통해 해당 법안이 통과된다면 조폐국은 250달러 지폐 제작에 적극적으로 나설 것이라고 밝혔다. 그러면서 법안 통과 전에 “직원들에게 지폐를 인쇄하라고 요청한 적은 없다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 서명이 들어간 100달러 지폐는 인쇄가 진행 중인 것으로 파악됐다고 WP는 전했다. 앞서 재무부는 건국 250주년을 기념하는 차원에서 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진한다고 밝힌 바 있다. 현직 대통령의 서명이 담긴 지폐 발행을 금지하는 법 규정은 없다.

하지만 전문가들은 트럼프 대통령의 초상이 그려진 지폐를 실제로 발행하는 것에는 법적 문제가 있다고 봤다. 현행법은 지폐에 사망한 인물의 초상화만 넣을 수 있도록 규정하고 있다.