지방선거 D-5, 서울·경남 ‘불법 선거운동’ 의혹…민주당 “엄정 수사 필요”

더불어민주당이 국민의힘 서울·경남 광역단체장 후보 캠프에서 불법 선거운동을 벌였다는 의혹에 대해 엄정 대응하겠다고 29일 밝혔다. 정원오 민주당 서울시장 후보 캠프와 김경수 경남도지사 후보 캠프는 오세훈·박완수 국민의힘 후보를 경찰에 고발하고 후보직 사퇴를 촉구했다.

이해식 정원오 후보 캠프 총괄선거대책본부장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 오세훈 후보와 오세훈 캠프의 김선동 총괄본부장 등 2명을 고발하겠다고 밝혔다.

이 총괄본부장은 “오 후보 선대위 내부에서 정 후보 비방 콘텐츠를 직접 기획, 제작하고 조직적으로 유포한 정황이 매우 구체적으로 드러났다”며 “오 후보가 직접 나서서 사건의 전모를 낱낱이 밝히고 서울시민께 사과하라”고 말했다. 뉴스타파는 전날 오 후보 캠프가 정 후보 비방 콘텐츠를 만들고 자원봉사 단체 대화방을 통해 공유했다고 보도했다.

이 총괄본부장은 “정원오 후보 캠프는 허위비방과 불법 선거운동, 조직적 여론조작 의혹에 대해서는 끝까지 진상을 밝히고 법적 책임을 물어 다시는 민주적 선거 질서를 어지럽히는 일이 없도록 하겠다”고 말했다.

김경수 후보 캠프는 이날 박완수 국민의힘 후보를 경남경찰청에 고발했다. 김 후보 캠프는 “언론보도에 따르면 박완수 후보 캠프 관계자가 김 후보를 비방하는 불법 AI(인공지능) 가짜 영상을 제작·유포했고, 경남도청 현직 공무원들이 영상 제작 과정에 개입했다는 정황까지 제기됐다”며 “공무원의 조직적 선거 개입 여부는 민주주의의 근간과 직결된 사안인 만큼 신속하고 엄정한 수사가 반드시 이뤄져야 한다”고 밝혔다. JTBC는 전날 박완수 후보 캠프에서 김 후보 관련 딥페이크 영상을 제작해 유포한 의혹을 보도했다.

민주당은 두 사안에 대해 엄정 수사를 촉구했다. 한병도 민주당 원내대표는 이날 정원오 후보 사무소에서 열린 현장 선대위에서 “댓글 여론전 실체가 드러난 오세훈 후보는 시민의 표가 아닌 수사를 받아야 한다”며 “국민의힘은 불법이 아니면 선거를 못 치르나. 언제까지 구태정치를 이어갈거냐”고 말했다. 한 원내대표는 “법이 허용하는 최대한 엄정하고 신속한 수사가 필요하다”며 “민의를 왜곡하고 선거를 혼탁하게 만드는 불법행위를 끝까지 추적해 엄단하겠다”고 말했다.