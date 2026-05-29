서울시, 건설공사장 위험공정 특별점검···C등급 고가·교량도 들여다본다

서울시가 서소문 고가차도 붕괴 사고를 계기로 건설 공사장 특별점검과 고가·교량시설물 긴급 안전점검에 나선다고 29일 밝혔다.

서울시는 다음달 1일부터 7월31일까지 두 달간 공공·민간 건설공사장 약 984곳을 대상으로 특별점검을 실시한다.

점검 대상은 서울시가 발주한 공공 공사장 114곳과 해체·굴토 등 위험 공정이 진행 중인 민간공사장 338곳, 우기에 지반침하 우려가 있는 굴착 공사장 32곳, 안전관리자를 선임하지 않은 50억 미만 소규모 공사장 500곳이다. 도시기반시설본부, 건설기술정책관, 재난안전실 등 관련 부서 공무원과 외부 전문가가 합동 점검을 진행한다.

공공 공사장의 경우 안전관리계획서상 핵심 조치를 현장에서 제대로 이행하고 있는지를 중점적으로 확인한다. 민간 공사장은 해체·굴토 사고 발생 가능성이 큰 위험 공정을 중심으로 점검한다. 굴착 공사장에선 배수처리 상태, 토사 유실 여부 등을 살핀다.

점검 과정에서 문제점이 발견되면 해당 자치구와 발주 부서에 통보해 시정조치를 하도록 요구한다. 산업안전보건 관련 사항은 관계기관과 공유해 후속 조치가 이뤄지도록 할 계획이다.

서울시는 같은 기간 안전등급 C등급(보통)인 고가·교량 27곳 전체에 대한 긴급 안점점검도 벌인다. C등급 시설은 구조상 위험은 없지만 보수·보강을 통해 관리 중인 곳을 말한다. 서소문 고가차도가 받았던 D등급(미흡)보다 한 단계 높은 수준이지만, 선제적 차원에서 점검하기로 했다.

김성보 서울시장 권한대행은 “위험요인은 발견 즉시 조치하고, 필요 시 통행 제한·공사 중지 등 강력한 안전조치도 병행하겠다”고 말했다.