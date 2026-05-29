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제주 수학여행 다녀온 청주 고교생 식중독 의심 증상

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본문 요약

충북 청주의 한 고등학교 학생들이 제주도로 수학여행을 다녀온 뒤 식중독 의심 증상을 보여 보건당국이 역학조사에 나섰다.

또한 학생과 교사들이 수학여행 중 제주도 내 식당을 이용한 만큼, 제주 보건당국의 협조를 받아 해당 식당들에 대한 역학조사도 병행하고 있다.

A 학교 관계자는 "현재 유증상자 대부분 상태가 호전됐다"며 "학생들이 여행 중 섭취한 음식에서 냄새가 났다고 진술한 내용 등을 토대로 보건당국의 정확한 역학조사 결과를 기다리고 있다"고 말했다.

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제주 수학여행 다녀온 청주 고교생 식중독 의심 증상

입력 2026.05.29 15:34

수정 2026.05.29 15:42

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  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북교육청 전경. 충북교육청 제공.

충북교육청 전경. 충북교육청 제공.

충북 청주의 한 고등학교 학생들이 제주도로 수학여행을 다녀온 뒤 식중독 의심 증상을 보여 보건당국이 역학조사에 나섰다.

29일 충북교육청에 따르면 청주 A고등학교 2학년 학생과 교사 243명은 지난 20~22일 제주도로 수학여행을 다녀왔다. 복귀 다음 날인 23일 오전 11시부터 일부 학생들이 설사와 복통 등 식중독 의심 증상을 보이기 시작했으며, 학교 측의 설문조사 결과 유증상자는 총 109명으로 파악됐다.

학교 측은 이 같은 사실을 도교육청과 보건당국에 신고했다.

청주상당보건소는 유증상자 중 증세가 심한 학생 47명과 이들과 식사를 함께한 동행 교사 3명 등 총 50명의 검체를 채취해 충북보건환경연구원에 검사를 의뢰했다.

또한 학생과 교사들이 수학여행 중 제주도 내 식당을 이용한 만큼, 제주 보건당국의 협조를 받아 해당 식당들에 대한 역학조사도 병행하고 있다.

A 학교 관계자는 “현재 유증상자 대부분 상태가 호전됐다”며 “학생들이 여행 중 섭취한 음식에서 냄새가 났다고 진술한 내용 등을 토대로 보건당국의 정확한 역학조사 결과를 기다리고 있다”고 말했다.

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