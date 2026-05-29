이 대통령, 사전투표서 “동그라미표 반만 찍혀도 괜찮나”…발달장애인 위한 ‘그림 투표용지’ 검토 지시

이재명 대통령과 김혜경 여사가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 청와대 인근의 투표소에서 한 표를 행사했다. 이 대통령은 투표 전 투표소 앞에서 그림 투표용지와 투표보조원 도입을 요구하는 발달장애인 인권단체 관계자들을 만나 관련 제도 개선 필요성을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.

이 대통령 부부는 이날 오후 12시20분쯤 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 자택 주소지인 인천 계양을 지역을 대상으로 한 관외 투표에 참여했다. 이 대통령은 회색 넥타이를 맨 정장 차림이었고 김 여사는 흰색 재킷에 검정 치마를 입었다. 이 대통령 부부는 신분증을 확인한 뒤 투표용지를 받았다. 동행한 강훈식 대통령비서실장도 사전투표에 동참했다.

이 대통령은 투표 도중 기표소에서 나와 선관위 관계자에게 “동그라미표가 완전하지 않고 반만 찍히면 괜찮나”라고 물었다. 이 대통령은 투표용지를 가리키며 “이렇게밖에 안 찍혀서 괜찮나. 무효가 되지 않나”라고 물었다. 선관위원이 무효표가 되지 않는다는 취지로 답하자 이 대통령은 다시 기표소로 들어가 투표를 마쳤다.

이 대통령은 투표를 마친 뒤 투표함 앞에서 김 여사와 함께 투표용지를 넣는 포즈를 취했다. 사진기자들을 향해 “신호를 주면 넣겠다. 저번에 먼저 넣어가지고”라고 말했다. 이 대통령은 “하나, 둘, 셋”이라고 말하고 김 여사와 함께 투표용지를 투표함에 넣었다. 이 대통령은 “감사합니다. 수고하십시오”라고 말하고 투표장을 떠났다.

안귀령 청와대 부대변인은 “이 대통령 부부의 이번 사전투표 일정은 국민의 투표 참여를 독려하고 민주주의는 국민의 참여로 완성된다는 점을 강조하기 위해 마련됐다”고 밝혔다.

이 대통령은 투표 직전 투표소 앞에서 발달장애인 단체 관계자들과 만났다. 발달장애인 인권단체 한국피플퍼스트 회원 수십명은 이날 “발달장애인 참정권 보장하라”는 문구가 적힌 현수막과 피켓을 들고 그림 투표용지와 투표보조원 도입을 촉구했다.

이 대통령은 현장에 있던 발달장애인들에게 손을 흔들며 인사했고 한 발달장애인이 건넨 ‘이재명 대통령님께’라고 적힌 손편지를 받아 직접 읽었다. 이 대통령은 시각장애인용 점자 투표용지가 있다는 설명을 듣고 “발달장애인만 이런 도구가 없나”라고 물었다. 그러면서 배석한 주진우 공공갈등조정비서관을 향해 “비용이 얼마나 드는지와 왜 안 되는지 보고해달라”고 지시했다.

이 대통령은 그림 투표용지 보조 용구에 대해 “사전투표에 하려면 전국의 모든 투표용지를 다 만들어야 한다”며 “시작을 하는 게 중요하니 본투표는 할 수 있을지 검토해 보겠다”고 답했다. 활동가들은 “감사하다. 단계적으로 천천히 늘려나가야 한다”고 답했다.

이 대통령은 발달장애인과 기념사진을 찍고 일일이 악수했다. 투표장 근처에 있던 시민들과도 악수하며 사진 촬영에 응했다.