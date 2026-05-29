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이 대통령, 사전투표서 “동그라미표 반만 찍혀도 괜찮나”…발달장애인 위한 ‘그림 투표용지’ 검토 지시

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본문 요약

이재명 대통령과 김혜경 여사가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 청와대 인근의 투표소에서 한 표를 행사했다.

이 대통령은 "하나, 둘, 셋"이라고 말하고 김 여사와 함께 투표용지를 투표함에 넣었다.

이 대통령은 "감사합니다. 수고하십시오"라고 말하고 투표장을 떠났다.

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이 대통령, 사전투표서 “동그라미표 반만 찍혀도 괜찮나”…발달장애인 위한 ‘그림 투표용지’ 검토 지시

입력 2026.05.29 15:35

이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 종로구 삼청동주민센터를 찾아 투표하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 종로구 삼청동주민센터를 찾아 투표하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 김혜경 여사가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 청와대 인근의 투표소에서 한 표를 행사했다. 이 대통령은 투표 전 투표소 앞에서 그림 투표용지와 투표보조원 도입을 요구하는 발달장애인 인권단체 관계자들을 만나 관련 제도 개선 필요성을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.

이 대통령 부부는 이날 오후 12시20분쯤 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 자택 주소지인 인천 계양을 지역을 대상으로 한 관외 투표에 참여했다. 이 대통령은 회색 넥타이를 맨 정장 차림이었고 김 여사는 흰색 재킷에 검정 치마를 입었다. 이 대통령 부부는 신분증을 확인한 뒤 투표용지를 받았다. 동행한 강훈식 대통령비서실장도 사전투표에 동참했다.

이 대통령은 투표 도중 기표소에서 나와 선관위 관계자에게 “동그라미표가 완전하지 않고 반만 찍히면 괜찮나”라고 물었다. 이 대통령은 투표용지를 가리키며 “이렇게밖에 안 찍혀서 괜찮나. 무효가 되지 않나”라고 물었다. 선관위원이 무효표가 되지 않는다는 취지로 답하자 이 대통령은 다시 기표소로 들어가 투표를 마쳤다.

이 대통령은 투표를 마친 뒤 투표함 앞에서 김 여사와 함께 투표용지를 넣는 포즈를 취했다. 사진기자들을 향해 “신호를 주면 넣겠다. 저번에 먼저 넣어가지고”라고 말했다. 이 대통령은 “하나, 둘, 셋”이라고 말하고 김 여사와 함께 투표용지를 투표함에 넣었다. 이 대통령은 “감사합니다. 수고하십시오”라고 말하고 투표장을 떠났다.

안귀령 청와대 부대변인은 “이 대통령 부부의 이번 사전투표 일정은 국민의 투표 참여를 독려하고 민주주의는 국민의 참여로 완성된다는 점을 강조하기 위해 마련됐다”고 밝혔다.

이 대통령은 투표 직전 투표소 앞에서 발달장애인 단체 관계자들과 만났다. 발달장애인 인권단체 한국피플퍼스트 회원 수십명은 이날 “발달장애인 참정권 보장하라”는 문구가 적힌 현수막과 피켓을 들고 그림 투표용지와 투표보조원 도입을 촉구했다.

이 대통령은 현장에 있던 발달장애인들에게 손을 흔들며 인사했고 한 발달장애인이 건넨 ‘이재명 대통령님께’라고 적힌 손편지를 받아 직접 읽었다. 이 대통령은 시각장애인용 점자 투표용지가 있다는 설명을 듣고 “발달장애인만 이런 도구가 없나”라고 물었다. 그러면서 배석한 주진우 공공갈등조정비서관을 향해 “비용이 얼마나 드는지와 왜 안 되는지 보고해달라”고 지시했다.

이 대통령은 그림 투표용지 보조 용구에 대해 “사전투표에 하려면 전국의 모든 투표용지를 다 만들어야 한다”며 “시작을 하는 게 중요하니 본투표는 할 수 있을지 검토해 보겠다”고 답했다. 활동가들은 “감사하다. 단계적으로 천천히 늘려나가야 한다”고 답했다.

이 대통령은 발달장애인과 기념사진을 찍고 일일이 악수했다. 투표장 근처에 있던 시민들과도 악수하며 사진 촬영에 응했다.

이재명 대통령이 29일 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 투표소로 향하며 발달장애인 참정권 보장을 촉구하는 시민단체의 의견을 듣고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 29일 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 투표소로 향하며 발달장애인 참정권 보장을 촉구하는 시민단체의 의견을 듣고 있다. 청와대사진기자단

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