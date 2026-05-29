“요즘 우리나라가 너무 안전불감증인 것 같아요. 이번 선거에서는 안전에 신경쓸 수 있는 후보인지를 중점적으로 봤습니다.”

6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 투표소에서 만난 시민들은 최근 잇따른 서울 시내 안전사고의 영향인지 ‘안전’ 문제를 한 표 행사의 기준으로 꼽는 이들이 많았다.

이날 오전 사당1동주민센터에서 만난 노모씨(70)는 “이번에 투표할 때 ‘안전’을 책임질 수 있는 사람인지를 제일 중요하게 봤다”며 “얼마 전에 서소문에서 붕괴 사고가 일어났는데, 이런 사고가 나면 항상 제대로 책임지거나 처벌받는 사람이 없다”고 말했다. 삼풍백화점 붕괴 사고 희생자 유가족이라는 노씨는 “사고가 나면 잠깐 언론에 나오고 다 흐지부지 된다”며 “이런 사고를 볼 때마다 너무 화가난다”고 했다.

망원2동주민센터에서 만난 A씨도 “안전한 서울을 원한다”며 “최근 서소문 고가차도, 수도권 광역급행철도(GTX), 한강버스 등 위험한 일이 많았다. 그런 게 다 시민의 안전과 생명에 직결되는 데 (정치인들이) 아무렇지 않게 생각한다”고 지적했다. 화곡제4동 사전투표소에서 만난 장우홍씨(67)는 “정치인들이 이상한 데 세금을 낭비하지 말고 시민들이 안전하게 살 수 있도록 하는 데 세금을 썼으면 좋겠다”며 “이번 서소문 사고를 보고 그런 생각이 많이 들었다”고 말했다.

직장인들은 아침 일찍 나와서 서둘러 투표를 마친 뒤 출근길에 올랐다. 이날 오전 6시30분 투표장에 온 직장인 김지은씨(32)는 “퇴근하면 저녁이라 오늘 아예 일찍 왔다”며 “IT쪽에서 일하다 보니 교육감을 뽑을 때 이 분야를 잘 알고 미래 가능성을 이해하는 사람을 뽑으려고 한다”고 말했다.

점심시간에는 투표를 하러 나온 직장인들로 줄이 길에 늘어섰다. 낮 12시 중구 을지누리센터 사전투표소에는 약 70명의 대기줄이 있었다. 일부는 점심을 거르고 투표를 하러 오기도 했다. 근처 은행에서 일하는 직장인 구본성씨(32)는 “어제 서울시장 후보 토론회를 보고 확실히 마음을 굳혔다”며 “두 후보의 그간의 성과와 공약을 비교해보고 누가 더 잘 이끌어갈 것인지를 중점적으로 봤다”고 말했다.

긴 대기줄로 인해 투표를 하지 못하고 돌아가는 사람들도 있었다. 이들은 “사람이 많을 거라고 예상은 했지만, 이렇게 많을 줄은 몰랐다” “점심시간이 얼마 안 남았다” “점심시간 안에 못할 것 같아서 일단 회사에 복귀한다”고 말하며 투표장에서 발걸음을 돌렸다. 직장인 김동현씨(30)는 “40분을 기다려야 한다길래 일단 돌아가고, 오늘 못하면 내일 하려고 한다”며 “서울은 교통이 너무 복잡하다 보니 후보들의 교통 정책을 유심히 봤다”고 했다.

선거 안내원들도 이날 뜨거운 투표 열기에 놀라움을 표했다. 이날 영등포구 영등포아트홀에서 안내를 하는 윤경남씨(66)는 “선거 안내를 여러번 했는데, 오늘 사전투표는 저번 지선보다 훨씬 사람이 많다”며 “대선과 비슷한 수준”이라고 말했다.

한옥으로 지은 종로구 혜화동주민센터는 기와 지붕과 전통문양, 벽돌 담장이 어우러져 있는 투표소로 눈길을 모았다. 이곳에서 만난 70대 박모씨는“더 이상 국민을 상대로 기만하지 않는 후보를 가리는 분별력이 필요한 것 같다”고 말했다.

합정동주민센터에서 만난 양광연씨(56)는 “몸이 안 좋아서 혹시 무슨 일이 생길까봐 항상 미리미리 투표한다”며 “서울시장이 장애인이 편한 세상을 만들어줬으면 좋겠다”고 밝혔다. 영등포아트홀 투표소를 찾은 한 남성은 전동 휠체어를 타고 보호자와 함께 투표를 하러 들어갔다. 그가 들어서자 관리인 3명이 다가와 직접 도장을 찍을 수 있는지, 필요한 건 없는지 등을 물어보며 안내했다.