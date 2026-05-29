[포토뉴스] 인증샷이 식상하다면, 요청하라 “사전투표확인증 주세요~”

고교생들의 ‘생애 첫 투표’
유권자가 된 기분을 만끽하는 학생들. 손등의 도장은 지워지니 이 벅참을 오래오래 증명할 확인서까지 살뜰히 챙겼네요. 사전투표확인증은 투표소에 있는 관계자에게 요청하면 신분증 확인 후 바로 받을 수 있다고 합니다.
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 대구 달서구 영남고등학교 체육관에 설치된 사전투표소에서 투표를 마친 영남고 고3 학생들이 사전투표확인증을 들고 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 경기도 수원시 장안구 연무동행정복지센터에 마련된 투표소에서 투표를 마친 삼일공업고등학교 학생들이 투표확인증을 들고 인증사진을 찍고 있다. 연합뉴스
몸이 불편해도 포기할 수 없는 ‘나의 권리’
다쳐서, 늙어서, 아파서, 장애가 있어서 등등 도장 하나 찍는 게 힘든 유권자들도 있습니다. 그럼에도 목발과 지팡이를 짚거나 활동보조인의 도움을 받아 자신의 소중한 한표를 행사하는 이들, 참 멋있습니다.
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 대구 달서구 월성1동행정복지센터에 설치된 사전투표소에서 한 유권자가 목발을 짚고 투표하고 있다. 연합뉴스
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 세종시 북세종통합행정복지센터에 마련된 투표소에서 한 장애인이 세종시장애인부모회 회원들의 활동보조를 받아 투표하고 있다. 연합뉴스
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 세종시 북세종통합행정복지센터에 마련된 투표소에서 지팡이를 든 한 노인이 투표하고 있다. 연합뉴스
투표의 또 다른 즐거움, 인증샷
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 점심시간 서울 서초구 서초4동주민센터 사전투표소 앞에서 유권자가 인증사진을 찍고 있다. 연합뉴스
제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 강남구 역삼1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 한 시민이 투표를 마친 뒤 인증샷을 찍고 있다. 연합뉴스
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 중구 을지누리센터에 마련된 사전투표소에서 직장인들이 투표 인증을 위한 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스
기표소마다 들어찬 n번의 고민들
재보선 지역 주민은 투표 용지를 최대 ‘8장’ 받는다네요. 미리 집으로 배송된 선거 안내문과 공약집을 찬찬히 읽어 보고 가야 덜 헷갈릴 것 같아요. 저 안에 오래 머문다는 건, 선택의 고민이 깊다는 뜻이겠지요.
6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 울산시 남구청 대강당에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 연합뉴스
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 광주 서구 농성2동 공공복합청사에 마련된 사전투표소에서 한 시민이 투표하고 있다. 연합뉴스
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 대구 달성군선거관리위원회에 마련된 사전투표소에서 유권자가 자녀와 함께 투표하고 있다. 연합뉴스
관외 지역서 투표를 하셨다면 봉투에 넣어서 투표함에 쏙 넣으면 됩니다.
아빠와 함께 ‘한 표 행사’ 체험을 한 아이는 훗날 어떤 세상에서 어떤 선택들을 하게 될까요.