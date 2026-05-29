[포토뉴스] 인증샷이 식상하다면, 요청하라 “사전투표확인증 주세요~”

고교생들의 ‘생애 첫 투표’

유권자가 된 기분을 만끽하는 학생들. 손등의 도장은 지워지니 이 벅참을 오래오래 증명할 확인서까지 살뜰히 챙겼네요. 사전투표확인증은 투표소에 있는 관계자에게 요청하면 신분증 확인 후 바로 받을 수 있다고 합니다.

몸이 불편해도 포기할 수 없는 ‘나의 권리’

다쳐서, 늙어서, 아파서, 장애가 있어서 등등 도장 하나 찍는 게 힘든 유권자들도 있습니다. 그럼에도 목발과 지팡이를 짚거나 활동보조인의 도움을 받아 자신의 소중한 한표를 행사하는 이들, 참 멋있습니다.

투표의 또 다른 즐거움, 인증샷

기표소마다 들어찬 n번의 고민들

재보선 지역 주민은 투표 용지를 최대 ‘8장’ 받는다네요. 미리 집으로 배송된 선거 안내문과 공약집을 찬찬히 읽어 보고 가야 덜 헷갈릴 것 같아요. 저 안에 오래 머문다는 건, 선택의 고민이 깊다는 뜻이겠지요.

관외 지역서 투표를 하셨다면 봉투에 넣어서 투표함에 쏙 넣으면 됩니다.

아빠와 함께 ‘한 표 행사’ 체험을 한 아이는 훗날 어떤 세상에서 어떤 선택들을 하게 될까요.