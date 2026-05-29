“제주에 살고 싶다” 청년 체류 프로그램 모집 하루 만에 700명 몰려 ‘인기’

‘2026 청춘정거장 in 제주 여름시즌’ 참가자 모집 중

전국 청년을 대상으로 한 제주 체류 프로그램 모집 첫날 700명이 넘는 신청자가 몰린 것으로 나타났다.

제주도와 제주관광공사는 지난 27일부터 오는 6월17일까지 도외 청년을 대상으로 ‘2026 청춘정거장 in 제주 여름시즌’ 참가자를 모집하고 있다고 29일 밝혔다. 특히 프로그램 모집 첫날인 27일 하루에만 700명이 넘는 신청자가 몰려 해당 프로그램에 대한 청년들의 높은 관심이 확인됐다.

‘청춘정거장 인(in) 제주 여름시즌’은 7월과 8월 1주일 이상 또는 2주일 이상 체류하며 제주를 배우고, 청년 간 교류를 나누는 프로그램이다.

참가자는 제주 도내 읍·면 지역 숙소를 자유롭게 선택해 체류하면서 사회관계망서비스(SNS)에 제주살이 콘텐츠를 업로드해야 한다. 제주웰컴센터에서 진행하는 오리엔테이션과 교육에도 참여해야 한다.

프로그램이 모두 종료된 후 관련 증빙서류를 제출하면 숙박비 일부와 체험비를 지원받을 수 있다. 모집인원은 한주살이 35명, 2주일 이상 체류하는 한달살이 60명 내외다. 참가자는 추첨을 통해 선정된다.

올해 청년 장기체류 프로그램은 봄 시즌(5~6월), 여름시즌(7~8월), 가을시즌(9~11월)으로 나눠 진행 중이다. 봄 시즌 운영 결과 제주 이주 선배 및 창업자와의 만남, 참가자 네트워킹 등 다양한 정보 교류의 장을 제공하며 청년들로부터 호응을 얻었다.

공사 관계자는 “제주 정착 경험과 지역에서의 삶에 대한 생생한 이야기를 들을 수 있어 제주 생활에 대한 이해가 높아졌다는 평가가 많았다”면서 “참가자 간 교류도 활발히 이뤄져 도움이 됐다는 평가가 있다”고 설명했다.

프로그램 신청은 제주인구정책 통합플랫폼(https://jeju.go.kr/move/prog/place02.htm)을 통해 가능하다.

공사 관계자는 “도외 청년들이 제주에 머물며 새로운 사람들과 교류하고, 제주만의 문화와 지역의 삶을 직접 경험하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.