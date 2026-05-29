필리핀 마약왕 박왕열 공급책 ‘청담사장’ 최병민 구속 기소

‘필리핀 마약왕’ 박왕열에게 마약을 공급해 온 ‘청담사장’ 최병민이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

마약범죄 정부합동수사본부(이하 합수본)는 29일 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(향정) 등의 혐의로 최병민을 구속기소 했다고 밝혔다.

최병민은 캄보디아 시아누크빌에 근거를 둔 중국계 조직을 통해 대량의 마약류를 들여와 2019년 12월부터 2021년 9월까지 박왕열을 비롯한 국내외 총책들에게 공급하며 마약계의 ‘큰손’으로 활동했다. 그는 독일과 라오스에서 세 차례에 걸쳐 필로폰 약 10.9kg(1만925g)을 국내로 밀수입하고, 박왕열 등 국내 유통책들에게 엑스터시 총 4955정, 케타민 약 3.52kg, 필로폰 약 50g을 판매한 것으로 조사됐다.

최병민은 텔레그램 상에서 ‘청담’ ‘청담사장’이라는 이름으로 활동하면서 비트코인 등 가상화폐를 받고 마약류를 판매했다. 마약 유통으로 얻은 수십억 원 상당의 범죄 수익은 차명 계좌와 가상자산으로 자금 세탁해 태국 도피 자금으로 쓴 것으로 파악됐다.

최병민은 도피 과정에서 타인 명의 여권을 부정 발급받아 캄보디아로 밀출국했으며, 2016년에는 카지노 출입을 위해 대만 국적 위조 여권을 사용하기도 했다.

합수본 관계자는 “금융정보분석원(FIU), 국가정보원과 협력해 은닉 자금을 끝까지 추적해 환수할 방침”이라며 “초국가범죄 특별대응 TF 등과 연계해 해외 밀수 총책 수사와 송환을 신속히 진행하겠다”고 밝혔다.