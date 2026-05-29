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“그곳에선 컵라면 말고 고기 먹어”···10년 전 김군은 왜 혼자 구의역으로 향했나

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본문 요약

2016년 5월28일 오후 5시쯤, 19살 김군은 신고를 접수했다.

서울 구의역 스크린도어를 홀로 정비하다 사망한 외주용역업체 소속 김군의 어머니는 31일 "정말 힘이 없는 저희들로서는 여론에 기댈 수밖에 없습니다"며 "우리 아이의 잘못이 아님을 반드시 밝혀 주십시오"라고 말했다.

김군 어머니는 이날 오전 10시 20분 구의역 사고 현장에서 열린 민주노총 공공운수노조 주최의 '구의역 스크린도어 사고 원인규명과 ...

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“그곳에선 컵라면 말고 고기 먹어”···10년 전 김군은 왜 혼자 구의역으로 향했나

입력 2026.05.29 16:55

수정 2026.05.29 17:10

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  • 우혜림 기자

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2016년 5월28일 오후 5시쯤, 19살 김군은 신고를 접수했다. 서울지하철 2호선 구의역 스크린도어(안전문)가 고장났다는 신고였다. 그날 정비업체 은성PSD 강북사무소의 저녁 근무조는 ‘갑반 A팀’이었다. 동료들은 모두 현장에 나가 있던 시각. A팀 막내였던 김군은 홀로 장비를 챙겨 구의역 승강장으로 향했다.

오후 5시52분, 김군은 구의역에 도착해 스크린도어 뒤편 수리를 시작했다. 열차 진입까지 5분 남짓 남아 있었다.

2022년 5월23일 지하철 2호선 구의역에 지난 2016년 5월 28일 홀로 스크린도어를 정비하다 열차에 치여 숨진 김군을 추모하는 시민들의 메시지와 국화꽃이 놓여져 있다. 성동훈 기자

2022년 5월23일 지하철 2호선 구의역에 지난 2016년 5월 28일 홀로 스크린도어를 정비하다 열차에 치여 숨진 김군을 추모하는 시민들의 메시지와 국화꽃이 놓여져 있다. 성동훈 기자

2015년 6월 김군이 속한 은성PSD는 서울메트로와 재계약을 맺으며 근무 형태를 바꿨다. 서울메트로는 “새벽 첫차 시간에 장애가 많이 발생하니 야간부터 아침 시간 인력을 늘려 점검하라”고 요구했다. 은성PSD는 직원 전체를 기존 3팀에서 5팀으로 나눴고 갑반을 제외한 4개 팀은 밤부터 아침까지 안전문 점검 업무를 맡겼다. 반면 인원이 30여명에서 22명으로 줄어든 갑반은 다시 A·B팀으로 나뉘어 열차 운행이 집중되는 오전 7시30분부터 밤 10시까지 점검과 수리를 맡게 됐다.

서울메트로와 은성PSD 사이엔 또 다른 규칙이 있었다. ‘접수 후 1시간 이내 출동’하고, ‘정당한 사유 없이 이를 이행하지 못하면 지연배상금을 청구한다’는 내용이었다. 그날 김군이 구의역에 도착하기 30분 전엔 을지로4가역에서도 고장 신고가 접수됐다. 가장 가까운 역에 있던 직원이 구의역을 거쳐 을지로4가역으로 이동해도 50분이 걸렸다. 인력은 부족했고 시간은 촉박했다. 현장에선 ‘1시간 이내 출동’이 ‘2인1조’ 원칙보다 앞섰다. 홀로 나선 김군은 구의역 9-4 승강장에서 끝내 돌아오지 못했다.

서울 지하철 2호선 구의역에서 사고를 당한 안전문(스크린도어) 유지보수 업체 직원 김아무개군의 가방에 있던 스패너 등의 작업 공구와 컵라면, 스테인리스 숟가락, 일회용 나무젓가락. 김군 유가족 제공사진 공공운수노조 제공

서울 지하철 2호선 구의역에서 사고를 당한 안전문(스크린도어) 유지보수 업체 직원 김아무개군의 가방에 있던 스패너 등의 작업 공구와 컵라면, 스테인리스 숟가락, 일회용 나무젓가락. 김군 유가족 제공사진 공공운수노조 제공

사고 직후 서울메트로는 “전자운영실과 역무실에 작업 내용을 보고해야 했으나 해당 절차가 생략됐다”며 김군의 과실을 언급했다. 법원의 판단은 달랐다. 2018년 서울동부지법은 서울메트로가 인력 증원 비용을 적절히 반영하지 않았고, 은성PSD 역시 인력 배치를 제대로 하지 않았다고 판단했다. 이어 2019년 항소심 재판부는 “위험한 작업과 그 책임을 하청업체에 떠넘긴 채 안전관리와 감독을 소홀히 한 ‘위험의 외주화’가 이루어졌다”며 사고의 근본적 원인이 서울메트로에 있다고 판시했다.

김군의 꿈은 기관사였다. 안전문 유지보수 업무가 서울메트로 자회사로 이관된다는 소식에 공기업 직원이 될 수도 있겠다는 희망을 품어왔다. 그런 김군의 가방에선 뜯지 않은 컵라면과 나무 젓가락이 나왔다. 구의역 9-4 승강장은 시민들의 추모 포스트잇으로 뒤덮였다. 한 시민이 썼다. “지하철 진입할 때 나는 굉음이 너의 비명소리처럼 들려 가슴이 아프다. 그곳에선 컵라면 말고 고기 먹어.” 그 뒤로 해마다 5월28일엔 김군이 먹지 못한 컵라면이 승강장 앞에 놓였다.

김군을 위하여… 서울 지하철 2호선 구의역 스크린도어 사고 9주기인 2025년 5월28일 광진구 구의역 내 사고 승강장 앞에 숨진 하청노동자 김군을 추모하는 의미를 담은 도시락과 라면이 놓여 있다. 정효진 기자

김군을 위하여… 서울 지하철 2호선 구의역 스크린도어 사고 9주기인 2025년 5월28일 광진구 구의역 내 사고 승강장 앞에 숨진 하청노동자 김군을 추모하는 의미를 담은 도시락과 라면이 놓여 있다. 정효진 기자

김군 다음에도 ‘또 다른 김군’들이 있었다. 태안화력발전소의 김용균, 평택항의 이선호, 제주 생수공장의 이민호, SPC 제빵공장의 박선빈. 2인 1조 원칙이 지켜지지 않아 일터에서 홀로 숨진 청년들의 이름이다. 안전을 강화하겠다며 중대재해처벌법이 제정되고 생명안전기본법이 국회 본회의를 통과하는 와중에도 비용과 효율, 속도 앞에서 스러져 간 이름들은 해마다 늘었다.

김군의 기일 이튿날인 5월 29일 오늘은 그의 생일이다. 구의역 참사 10주기를 맞은 이날 9-4 승강장 앞에서는 어김없이 김군의 생일을 축하하는 기억식이 열렸다. 안전한 세상에서 살아갔어야 할, 너무나 평범해서 결코 잊을 수 없는 이름들이 올해도 불렸다.

구의역 참사 10주기인 28일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역 9-4 승강장 추모 공간에 추모 메시지가 붙어 있다. 한수빈 기자

구의역 참사 10주기인 28일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역 9-4 승강장 추모 공간에 추모 메시지가 붙어 있다. 한수빈 기자

구의역 사고 김군 어머니 “지시를 잘 따르는 사람에게 개죽음만 남을 뿐" 절규

서울 구의역 스크린도어를 홀로 정비하다 사망한 외주용역업체 소속 김군(19)의 어머니는 31일 “정말 힘이 없는 저희들로서는 여론에 기댈 수밖에 없습니다”며 “우리 아이의 잘못이 아님을 반드시 밝혀 주십시오”라고 말했다. 김군 어머니는 이날 오전 10시 20분 구의역 사고 현장에서 열린 민주노총 공공운수노조 주최의 ‘구의역 스크린도어 사고 원인규명과 ...

https://www.khan.co.kr/article/201605311543001#ENT

여전히 너는 나다…구의역 4년의 기록, 1만개의 목소리

매년 5월 28일, 이곳에선 수 많은 포스트잇이 떼어졌다 붙었다. 지난 4년간 해마다 붙었던 1만1928개 포스트잇을 입수해 분석했다.

https://www.khan.co.kr/kh_storytelling/2020/gustation/

“10년의 시간, 우리 일터는 안전해졌나?”···구의역 김군 사고 10주기 시민추도식 열려

28일 오전 구의역 참사 10주기 시민추모식이 서울 지하철 2호선 구의역에서 열렸다. 2016년 5월28일 현장실습생이자 비정규직 하청노동자이었던 김모군(19)이 구의역 내선 승강장 9-4번 스크린도어를 수리하다 열차에 치여 사망했다. 스크린도어 유지보수 작업은 2인 1조가 원칙이지만, 당시 공공부문 경영 효율화 명목으로 인력 감축과 외주화 추진으로 ...

https://www.khan.co.kr/article/202605281511021

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