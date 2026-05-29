법무부, ‘대북송금 수사’ 박상용 검사 직무정지 무기한 연장

법무부가 쌍방울 대북송금 사건 수사 비위 의혹으로 감찰받고 있는 박상용 인천지검 부부장검사의 직무정지 기간을 사실상 무기한 연장했다.

29일 경향신문 취재 결과 법무부는 전날 박 검사에게 다음달 6일부터 별도 발령 때까지 직무를 정지한다는 내용의 공문을 보냈다.

정성호 법무부 장관은 지난달 6일 구자현 검찰총장 직무대행의 징계 청구를 받아 박 검사의 직무를 정지했다. 대검은 박 검사가 대북송금 사건을 수사하면서 부당하게 자백을 요구하고, 수사과정 확인서를 작성하지 않았으며, 피의자에게 외부 음식물을 제공했다고 밝혔다.

검사징계법에 따르면 법무부 장관이 검찰총장의 요청을 받아 검사를 직무정지할 경우 최대 기간은 2개월이다. 하지만 법무부 장관이 직접 징계 혐의자에게 직무정지 명령을 할 경우는 기간 제한이 없다.

법무부가 대검이 청구한 정직 2개월보다 무거운 징계를 청구할 가능성이 제기된다. 지난 26일에는 약 1년간 공석이었던 법무부 감찰관을 임용했다. 박 검사가 소속된 인천지검도 박 검사에 대해 별도 감찰 중이다. 박 검사가 지난 4월3일 국회 ‘조작기소 국정조사 특별위원회’에서 증인 선서를 거부한 혐의, 국민의힘이 지난 4월7일 ‘재판조작 청문회’ 명목으로 개최한 행사에 참여한 혐의, 유튜브 방송과 언론 인터뷰 등에 수차례 출연해 부적절하게 발언한 혐의 등을 조사하는 것으로 전해졌다.

정 장관은 이날 6·3 지방선거 사전투표를 마친 뒤 박 검사 징계에 대해 “인천지검에서도 감찰이 있기 때문에 그 결과를 본 이후 신중하게 처리할 계획”이라고 말했다.