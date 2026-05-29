코스피 8500 턱밑까지···젠슨 황 덕 LG전자 ‘또 상한가’ 삼전 시총 2000조 돌파

코스피 지수가 29일 이틀 만에 사상 최고치를 다시 썼다. 삼성전자(우선주 포함)는 이날 시가총액 ‘2000조원’ 시대를 열었으며, LG전자는 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 소식에 또 상한가를 기록했다.

이날 코스피는 전 거래일보다 290.86포인트(3.55%) 오른 8476.15에 장을 마쳤다. 지난 27일 기록한 종가 기준 최고치 8228.70은 물론 장중 최고치 8457.09도 넘어섰다.

기관이 지수 상승을 이끌었다. 코스피에서 개인·외국인이 각각 1조4014억원, 1조687억원을 순매도한 반면 기관은 2조3660억원을 순매수했다.

간밤 뉴욕증시에서 3대 주가지수가 일제히 사상 최고치를 경신한 분위기가 국내 증시로 이어졌다. 미국·이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서 협상을 마무리하고 있다는 소식이 전해지면서다. 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 7세대 제품 HBM4E 샘플 출하 소식과 젠슨 황 CEO의 방한을 앞둔 인공지능(AI) 협력 기대감도 상승 재료로 작용했다.

삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주는 이번에도 강세를 보였다.

이날 삼성전자는 전 거래일보다 5.84% 오른 31만7000원에 거래를 마쳤다. 삼성전자와 삼성전자우의 합산 시가총액은 장 마감 기준 2015조 7505억원으로 처음 2000조원을 넘어섰다.

SK하이닉스도 1.92% 오른 233만3000원에 마감했다.

LG전자는 젠슨 황 CEO와 구광모 LG그룹 회장의 피지컬 AI 협력 논의 가능성이 부각되면서, 상한가까지 오른 29만3000원으로 마감했다. LG전자는 지난 21일에도 상한가를 기록한 바 있다.

이날 코스피 거래대금은 78조3480억원으로 사상 최고치를 기록했다.

코스닥 지수는 전 거래일보다 29.56포인트(2.68%) 내린 1074.80으로 마감했다. 증시 자금이 코스피와 반도체 대형주 위주로 집중되면서 코스닥은 소외 국면이다.