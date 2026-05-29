사전투표 첫날부터 길게 줄 선 시민들 [현장 화보]

전국동시지방선거 사전투표가 시작됐다.

중앙선거관리위원회에 따르면 29일 오후 4시 기준 투표율은 9.25%로 집계됐다. 직전 지방선거 첫날 같은 시각보다 높은 수치다. 29일부터 30일까지 전국에 설치된 사전투표소에서 별도의 신고 없이 투표할 수 있다. 오전 6시부터 오후 6시까지 본인임을 확인할 수 있는 주민등록증, 운전면허증, 여권, 기타 관공서 또는 공공기관에서 발행한 사진이 부착된 신분증을 제시하면 된다.