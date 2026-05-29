장동혁과 송언석의 ‘반반 투표’···투표 독려 해야하는데 부정선거론 눈치보기?

송언석은 사전투표, 장동혁은 본투표 참여 당 차원에선 투표율 높이기 절실하지만 강경 지지층 부정선거론자 의식한 ‘궁여지책’

국민의힘 지도부가 6·3 지방선거 사전투표 독려를 두고 내부 온도 차를 보이고 있다. 당 차원에선 사전투표를 적극 독려하지만, 장동혁 대표는 사전투표에 관해 언급을 하지 않는 식이다. 열세인 판세 상황에서 지지층을 최대한 끌어내야 하지만 동시에 사전투표에 부정적인 강경 지지층 내 부정선거론자들도 의식해야 하는 처지가 반영된 것으로 해석된다.

29일 국민의힘에 따르면 당 지도부는 사전투표일과 본투표일에 분산 투표한다. 장 대표는 다음달 3일 본투표일에, 송언석 원내대표는 사전투표 둘째날인 오는 30일, 정점식 정책위의장은 이날 투표한다.

정희용 사무총장은 전날 기자간담회에서 “당 지도부 일부는 (사전투표에) 참여하고, 당대표는 전체 과정을 챙기고 본투표에 참여해 줄 것을 건의했다”고 말했다. 당 관계자는 이날 통화에서 “장 대표는 사전투표 반대 입장인데다 강성 당원들 입장도 고려했을 것”이라고 말했다. 일부 강경 보수 지지자들은 사전투표일에 부정선거가 이뤄진다고 주장한다.

장 대표는 사전투표 독려를 하지 않고 있지만, 송 원내대표 등 일부 지도부는 사전투표를 독려했다. 송 원내대표는 이날 국회 기자간담회에서 “투표를 3일 하는 것과 하루 하는 것은 다르다. 이틀간의 사전투표 투표수와 하루인 본투표 투표수가 거의 반반 가까이 나오는 게 작금의 현실”이라며 “사전투표를 포함해 사흘간 투표할 수 있는 날에 국민의힘을 지지하는 유권자들은 모두 꼭 투표해 달라”고 말했다. 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 내고 “정쟁과 사법 방탄에 가로막힌 대한민국, 바로 세울 힘은 사전투표에 있다”고 밝혔다.

당 지도부 내 온도 차는 투표율 높이기와 부정선거론자들을 동시에 공략하려는 궁여지책으로 읽힌다. 국민의힘 입장에선 열세로 치러지는 이번 지방선거에서 지지자들을 최대한 결집시켜야 한다.

다른 국민의힘 관계자는 “과거라면 민주당 지지자들은 대구시장 선거에서 어차피 진다고 생각하기 때문에 잘 투표하지 않았지만 이번에는 ‘이길 수 있다’는 기대가 있어서 95% 이상 투표를 할 것으로 보인다”며 “투표율이 낮으면 국민의힘 지지자들이 나오지 않은 것으로 해석될 수 있다. 그러면 대구시장도 어려워진다”고 말했다.

사전투표 첫날인 이날 오후 4시 기준 투표율이 가장 낮은 지역은 대구(7.20%)다. 가장 높은 지역은 전라남도(18.61%)이고, 다음 지역은 전북특별자치도(15.91%)다.

하지만 강경 보수층은 사전투표를 불신한다. 부정선거론자인 보수 야권의 황교안 자유와혁신 대표는 이날 페이스북에 “사전투표에 집중할 때마다 우파는 참패했다”며 “그러니 이번에는 제발 6월3일 당일 투표해 주십시오. 간절히 부탁드린다”고 적었다.

정점식 정책위의장은 이날 페이스북에 당원 등을 향해 “사전투표, 안심하고 참여하셔도 된다. 저 역시 오늘 사전투표를 마쳤다”며 “국민의힘은 국민 여러분께서 사전투표 단계부터 안심하고 소중한 주권을 행사하실 수 있도록 공명선거 안심투표위원회를 구성하고 투표 과정 전반을 각별히 챙기고 있다”고 적었다.